Promuovere in Italia un ecosistema di città intelligenti aperto, innovativo e collaborativo: è l’obiettivo della seconda edizione dello Smart City Tour organizzato da Huawei con il titolo “Connection On Life. Un nuovo ecosistema di intelligenze connesse”. L’evento è in programma dal 27 ottobre al 17 novembre 2020 con 7 appuntamenti interattivi online dedicati ad altrettante aree territoriali italiane, per condividere conoscenze e soluzioni e costruire insieme la Smart Italy del futuro per la quale Huawei si propone come abilitatore, partner e incubatore.

Nel corso del Huawei Smart City Tour 2020, incontri, conferenze e demo riuniranno rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, protagonisti dell’industria ICT, professionisti del settore, allo scopo di illustrare i progetti di città intelligenti in corso, per gestire in tempo reale la mobilità, ottimizzare la raccolta di rifiuti, rendere sicuri i luoghi pubblici, puntuale e tempestiva l’assistenza sanitaria, intelligente l’utilizzo dell’energia.

Connection On Life con Huawei Smart City Tour 2020

Smart Campus, Smart Energy, Smart Healthcare e Smart Education sono i temi centrali di questa edizione del tour che propone una riflessione sull’importanza delle Smart City in un quadro che ha evidenziato la necessità di grandi cambiamenti, in primis nel mondo dell’istruzione e della sanità, per garantire un accesso continuo alle risorse educative e ai servizi di cura.

Inoltre, il concetto di Smart Campus rappresenta la chiave per un futuro più intelligente, efficiente e sostenibile. Un modello applicabile su larga scala e su una varietà di strutture che permetterà lo sviluppo dell’economia digitale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Durante tutti gli eventi sarà disponibile una Demo Area virtuale in 3D, dove sarà possibile accedere a contenuti e risorse sulle soluzioni innovative di Huawei e dei suoi partner. Grazie a tecnologie quali cloud, AI e Wi-Fi 6 scopriremo nuove soluzioni dedicate a Smart Healthcare, Smart Education, Smart Energy e alla trasformazione digitale delle aziende e delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di affrontare con uno spirito collaborativo i nuovi scenari che il prossimo futuro ci riserva.

Il fine dell’iniziativa è promuovere la realizzazione di un vero e proprio “sistema nervoso” delle città intelligenti da realizzare attraverso la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, per cogliere le opportunità che le smart city offrono grazie alle tecnologie abilitanti e portare benefici concreti ai cittadini e all’economia del Paese. Le prossime tappe del Huawei Smart City Tour 2020: