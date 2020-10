Si resta in attesa del raggiungimento della fatidica quota 100 ovvero del numero di città italiane raggiunte dalla rete 5G Vodafone. Già, perché a oggi la possibilità di fruire delle offerte Infinito per navigare, inviare SMS e chiamare senza limiti sulla GigaNetwork Vodafone è riservata ad alcuni capoluoghi ben precisi. Si tratta di Milano, Roma, Bologna, Torino e Napoli. Ma è solo una questione di tempo perché l’operatore sta proseguendo i lavori per assicurare una copertura sempre più capillare con conseguenti benefici per famiglie, lavoratori e imprese.

Navigare, inviare SMS e chiamare senza limiti con il 5G, ecco come fare

Prosegue senza soluzione di continuità la diffusione delle reti 5G in Italia con l’elenco delle città coinvolte destinato ad allungarsi. La tabella di marcia prevede infatti uno sviluppo graduale ma costante con il coinvolgimento iniziale delle principali città italiane e il progressivo allargamento a tutte le altre. Il tutto avviene nel contesto di complesse operazioni tecniche e tecnologiche per assicurare un servizio efficiente, stabile e moderno.

Vodafone ha già ufficialmente annunciato di dire addio alla rete 3G sin dal prossimo mese di novembre (con spegnimento definitivo a marzo 2021) e la parallela installazione di oltre 1.000 impianti 4G. In questo modo raggiunge un doppio risultato. Da una parte libera risorse per il potenziamento della rete 5G e dall’altra rafforza il segnale di rete nei territori non ancora raggiunti dalla GigaNetwork Vodafone e per cui occorre quindi un supplemento di attesa.

Sul versante tariffe 5G, gli utenti che possono sfruttare questo standard per navigare ad alta velocità, possono adesso sfogliare la margherita delle opportunità composta da 3 proposte. Sono quelle dell’offerta Infinito ed esattamente

piano Infinito con GB, SMS e minuti illimitati in Italia e nei Paesi dell’Unione europea fino a 1.000 minuti di chiamate e 1 GB e 200 minuti di traffico dati extra Unione europea

piano Infinito Gold Edition con le stesse caratteristiche del piano base con l’aggiunta di 1 ulteriore GB e 100 minuti di traffico dati per navigare nei Paesi extra Unione europea

piano Infinito Black Edition, con 5 GB e 500 minuti di roaming per chiamare nei Paesi che non fano parte dell’Unione europea e l’opzione di aggiungere 12 mesi di visione di Now TV

Le offerte sono attivabili esclusivamente nelle città raggiunte dal segnale 5G e dunque dalla rete ultraveloce e solo dai possessori di un device compatibile con la nuova tecnologia. Tutte e 3 le tariffe si completano con l’assistenza Top Service ovvero la possibilità di parlare in chat con un operatore 24 ore su 24 in caso di necessità.

Infine, anche il capitolo costi è variabile e si adatta alle esigenze degli utenti. L’impegno di spesa minimo è di 24,99 euro al mese nel caso di sottoscrizione dell’offerta base del piano Infinito fino ad arrivare ai 39,99 euro richiesti per la tariffa Infinito Black Edition, con addebito del canone mensile sulla carta di credito o sul conto corrente.