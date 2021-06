Apple ha presentato la nuova generazione di Apple TV 4K che offre il formato HDR ad alto frame rate con Dolby Vision e permette di vedere i contenuti preferiti alla massima qualità. Il cuore della nuova Apple TV 4K è il chip A12 Bionic, che aumenta le performance della grafica, della decodifica video e dell’elaborazione audio. E grazie ai controlli intuitivi del telecomando Apple TV Remote completamente ridisegnato, guardare film e programmi diventa ancora più facile.

Con tvOS, Apple TV 4K funziona in sintonia con i dispositivi e i servizi Apple trasformando il salotto in un ambiente di intrattenimento collettivo. Usando Siri, l’utente può cercare film e programmi specifici, controllare gli accessori per la domotica, conoscere risultati sportivi e previsioni del tempo.

Cosa c’è di nuovo nella Apple TV 4K

Grazie al chip A12 Bionic, Apple TV 4K supporta il formato HDR (High Dynamic Range) ad alto frame rate e i video Dolby Vision. Le scene di azione possono scorrere a 60 fotogrammi al secondo per una riproduzione più fluida e una resa più realistica. Apple collabora con Fox Sports, NBCUniversal, Paramount+, Red Bull TV e Canal+ che stanno iniziando a trasmettere contenuti HDR ad alto frame rate. E con il supporto di AirPlay per l’alto frame rate, i video girati su iPhone 12 Pro possono essere riprodotti in Dolby Vision a 60 fps sulla nuova Apple TV 4K. Apple TV lavora insieme a iPhone e ai suoi sensori evoluti per migliorare la qualità dell’immagine del televisore attraverso un processo di bilanciamento del colore.

Apple TV sfrutta il sensore di luce di iPhone per confrontare il bilanciamento alle specifiche standard usate nell’industria del cinema. Quindi, con questi dati, regola l’uscita video per offrire colori molto più accurati e un contrasto migliore senza che l’utente intervenga sulle impostazioni del televisore.

Il clickpad del nuovo telecomando Apple TV Remote offre un controllo a 5 direzioni per una maggiore precisione ed è sensibile al tocco per consentire l’uso dei gesti veloci così apprezzati da chi ha una Apple TV. Facendo scorrere il dito sull’anello esterno del clickpad è possibile mandare avanti e indietro per trovare una scena in un film o un programma. E grazie al design compatto il nuovo Apple TV Remote è più comodo da tenere in mano. Il nuovo Apple TV Remote ha anche un tasto per accendere e spegnere il televisore e un altro per metterlo in mute

Apple TV 4K offre un’esperienza di home theater a livelli da cinema. L’utente può accedere al contenuto che preferisce sul grande schermo di casa, per esempio guardando serie e film di Apple TV+ come Ted Lasso, The Morning Show, Greyhound: il nemico invisibile e Wolfwalkers – Il popolo dei lupi, insieme ad altri famosi servizi video, il tutto dall’app Apple TV. E usando gli AirPods, fino a due persone possono guardare la TV senza disturbare nessuno.