watchOS 8 è il nuovo sistema operativo per dispositivi wearable della società di Cupertino. Con gli aggiornamenti alle app Wallet e Casa, Apple Watch può aprire l’auto e le porte dei luoghi in cui l’utente vive e lavora. L’app Respirazione e i nuovi tipi di allenamento Tai Chi e Pilates aiutano a restare in forma e a coltivare il benessere fisico e mentale, mentre il nuovo quadrante Portraits e i miglioramenti alle app Messaggi e Foto permettono di rimanere in contatto con altri utenti.

Le novità introdotte con watchOS 8 per Apple Watch

Con watchOS 8 Wallet migliora in termini di sicurezza. Il supporto per la tecnologia Ultra Wideband è ora disponibile su Apple Watch Series 6 per le chiavi digitali delle auto. Chi indossa un Apple Watch può aprire l’auto a distanza e accenderla dal sedile di guida. Ed è possibile aggiungere in Wallet anche le chiavi di casa, dell’ufficio e dell’hotel, per aprire le porte via Apple Watch. Nel corso dell’anno sarà possibile aggiungere la patente o i documenti di identità. Anche per il controllo della sicurezza negli aeroporti sarà possibile usare i documenti di identità digitali.

In watchOS 8 l’app Casa è stata ridisegnata per offrire un accesso semplice alle scene e agli accessori necessari e permettere di controllarli stanza per stanza. Con le videocamere compatibili con HomeKit è possibile vedere chi ha suonato alla porta dal polso, e basta un tocco sul pulsante interfono per trasmettere un messaggio in tutta la casa o in stanze specifiche tramite HomePod, HomePod mini o altri dispositivi personali. watchOS 8 introduce due nuovi tipi di allenamento: Tai Chi e Pilates. Sono supportati da algoritmi creati ad hoc per monitorare il battito cardiaco e i movimenti, in modo da fornire agli utenti metriche accurate.

In watchOS 8, l’app Respirazione si trasforma nell’app Mindfulness che offre un’esperienza migliorata e il nuovo tipo di sessione Riflessione. Quest’ultima presenta un esercizio di meditazione che richiede di concentrarsi per un minuto e che può essere eseguito ovunque. Ogni sessione Riflessione dà il benvenuto all’utente con un nuovo pensiero profondo su cui concentrarsi e che stimola uno stato d’animo positivo. Le esperienze Respirazione e Riflessione offrono anche suggerimenti per trarre il massimo da ciascuna sessione e sono arricchite da animazioni.

watchOS 8 offre più informazioni sul benessere generale monitorando anche la frequenza respiratoria ovvero il numero di respiri al minuto. Apple Watch usa l’accelerometro integrato per misurare la frequenza respiratoria durante il sonno, e questa informazione può essere visualizzata insieme ai trend nell’app Salute su iPhone. Questo parametro è anche disponibile per gli sviluppatori tramite HealthKit.