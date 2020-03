Arriva anche in Italia Amazon Echo Show, nuovo dispositivo integrati con l’assistente digitale Alexa. Si tratta del modello con smart display più versatile che consente di riprodurre video, eseguire lo streaming dei contenuti di Prime Video e chiedere informazioni alla stessa Alexa. Il nuovo Echo 8 è dotato di speaker di buona qualità ed è compatibile con i vari Amazon Music, Apple Music, Spotify, TimMusic e altri servizi in streaming.

Diventa possibile comunicare con familiari e amici che usano dispositivi con Alexa o con Skype anche attraverso una videocamera, da comparire all’occorrenza per una maggiore privacy. Echo Show 8 include un pulsante di disattivazione microfoni e telecamera che li scollega elettronicamente.

Amazon Echo Show 8, come funziona

Configurazione e funzionamento di Amazon Echo Show 8 sono estremamente semplici: basta collegare il dispositivo alla corrente, connettersi al web e chiedere le informazioni desiderate. Il terminale permette di gestire i dispositivi per casa intelligente compatibili con comandi vocali o dallo schermo interattivo. Può quindi controllare luci e interruttori, regolare il termostato e guardare le immagini dalle telecamere di sicurezza.

Dimensioni: 200,4 mm x 135,9 mm x 99,1 mm

Peso: 1.037 grammi. Le dimensioni e il peso effettivi potrebbero variare in base al processo di fabbricazione.

Schermo: touch da 8 pollici

Processore: MediaTek MT 8163

Fotocamera: da 1 megapixel con copri-telecamera integrato.

Connettività: Wi-Fi dual-band compatibile con reti Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth con supporto Advanced Audio Distribution Profile

Audio: altoparlanti al neodimio da 52 mm e radiatore passivo per i bassi

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, è possibile connettere Echo Show 8 al Wi-Fi. L’app Alexa è compatibile con dispositivi Fire OS, Android e iOS ed è accessibile dal browser web. Sui dispositivi Echo dotati di uno schermo è attiva l’opzione per attivare i sottotitoli Alexa, ingrandire lo schermo, invertire i colori e regolare le impostazioni per la correzione del colore. Così come per attivare il lettore schermo VoiceView e utilizzare i gesti per navigare sullo schermo e ascoltare una descrizione audio degli elementi selezionati.

Capitolo privacy, Echo Show 8 permette di disattivare i microfoni e la telecamera premendo un pulsante, oppure disattivare la telecamera facendo scorrere il copri-telecamera integrato. Viene anche data la possibilità di gestire le registrazioni vocali. Disponibile su Amazon in due colori, nero antracite e grigio chiaro, il prezzo di vendita è di 129,99 euro.