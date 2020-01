Gli AirPods Pro portano con sé la funzione di cancellazione attiva del rumore al design in-ear estremamente leggero. Ogni auricolare è dotato di cuscinetti in silicone in tre misure che si adattano ai profili di ogni orecchio. Risultano confortevoli e non scivolano dalle orecchie e utilizzano un sistema di ventilazione con equalizzazione delle pressioni che riduce il disagio frequente in altri design in-ear.

Gli AirPods Pro sono quindi resistenti al sudore e all’acqua. Le dimensioni compatte e le prestazioni passano dal nuovo design SiP (System in Package) con chip H1 progettato da Apple.

AirPods Pro, nuovi auricolari Apple

La funzione di cancellazione attiva del rumore degli AirPods Pro utilizza due microfoni combinati a un software avanzato per un adattamento continuo a ogni orecchio e auricolare. In questo modo i rumori di fondo vengono eliminati, l’esperienza di ascolto è più personale e chi ascolta può concentrarsi sui contenuti. Il primo microfono è rivolto verso l’esterno e rileva il suono esterno analizzando il rumore ambientale.

Gli AirPods Pro producono un suono equivalente opposto che cancella il rumore di fondo prima che raggiunga l’orecchio dell’ascoltatore. Un secondo microfono rivolto verso l’interno percepisce i suoni trasmessi verso l’orecchio, e gli AirPods Pro cancellano il rumore residuo rilevato dal microfono.

In dote portano l’equalizzazione adattiva che regola le basse e medie frequenze della musica in base alla forma dell’orecchio. Un amplificatore ad alta gamma dinamica produce un suono puro e prolunga l’autonomia della batteria. Il driver dello speaker con riduzione della distorsione e ad alta escursione è progettato per ottimizzare la qualità audio e rimuovere i rumori di fondo.

Il driver fornisce bassi fino a 20 Hz e un suono dettagliato sia nelle alte frequenze sia nel range delle medie. La modalità Trasparenza è invece pensata per consentire l’ascolto di brani preferiti senza perdere i suoni dell’ambiente circostante.

In buona sostanza il sistema di ventilazione con equalizzazione delle pressioni e a un software avanzato lasciano attiva la giusta quantità di cancellazione del rumore. Gli AirPods Pro hanno la stessa grande autonomia degli AirPods, per cinque ore di ascolto ininterrotte. In modalità di cancellazione attiva del rumore, gli AirPods Pro offrono fino a quattro ore e mezza di ascolto e fino a tre ore e mezza di conversazione con una singola carica. I nuovi auricolari Apple sono disponibili con prezzo di partenza di 279 euro.