Le novità estetiche: design e personalizzazioni della nuova Avenger

L’intervento estetico del 2026 punta su raffinatezza e riconoscibilità. Spicca la reinterpretazione dell’iconica griglia a sette feritoie, ora arricchita da una firma luminosa a LED ispirata ai modelli superiori della gamma, che dona al frontale un aspetto moderno e sofisticato. Ridisegnato anche il paraurti anteriore, con un profilo più dinamico e dettagli color argento che contrastano efficacemente con le plastiche opache, enfatizzando la robustezza visiva. Novità nei cerchi in lega, disponibili ora nei formati da 17 e 18 pollici, con disegni esclusivi che accentuano la personalità della vettura. Oltre ai classici colori Granite, Ruby, Snow, Storm e Volcano, si aggiungono due inedite tinte, Forest e Bamboo, completate dalla possibilità del tetto nero a contrasto: dettagli che permettono una personalizzazione ancora più ampia. La variante 4xe, dedicata agli amanti dell’off-road, offre invece finiture e inserti specifici, come dettagli rossi, il nuovo Jeep Shield e barre sul tetto, richiamando direttamente il DNA avventuroso del marchio. Al posteriore, la silhouette rimane invariata, mentre la grafica interna dei fanali viene aggiornata con motivi contemporanei. Il tutto all’insegna del family feeling Jeep, che premia la continuità stilistica senza rinunciare a reinterpretazioni attuali e premiate anche da riconoscimenti di settore.

Interni aggiornati e dotazioni tecnologiche: comfort, sicurezza e connettività

L’abitacolo beneficia di materiali di qualità superiore e nuovi accostamenti cromatici, a partire da superfici più morbide nelle zone di contatto e lavorazioni con effetto bicolore nelle versioni top di gamma. L’introduzione di inserto imbottito sulla plancia e tessuti riciclati certificati conferma l’attenzione verso la sostenibilità. La strumentazione digitale prevede doppi display fino a 10,25”, con sistema infotainment evoluto compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless e aggiornamenti software OTA. Particolarmente curata la praticità a bordo, con oltre 34 litri di spazi portaoggetti distribuiti nell’abitacolo e un tunnel centrale modulare sulle automatiche, mentre il bagagliaio offre una capacità fino a 380 litri con soglia ribassata. La sicurezza è affidata a un pacchetto avanzato di ADAS che comprende cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio stanchezza e riconoscimento segnali stradali. Debutta inoltre il sistema di fari LED Matrix, abbaglianti automatici e una telecamera anteriore con vista a 360°. Sulle versioni elettrificate, la Jeep App consente gestione remota di batteria, ricarica, climatizzatore e apertura porte. Il comando Selec-Terrain, ora rifinito con dettagli rossi nella 4xe, si adatta a diverse condizioni di guida ottimizzando trazione e assetto elettronico.

Gamma motori e prestazioni: benzina, ibrido e versione elettrica

La gamma propulsori conferma versatilità e razionalizzazione delle offerte. Il nuovo motore Turbo 100 a benzina da 1.199 cm³ con 101 CV si distingue per turbo a geometria variabile, iniezione diretta (350 bar), ciclo Miller e catena di distribuzione per ridurre costi di manutenzione e aumentare efficienza. Per chi cerca automazione, c’è la e-Hybrid da 110 CV, mild hybrid a 48 Volt con cambio automatico a doppia frizione e motore elettrico integrato: la soluzione ideale per la guida urbana a basse emissioni. Il vertice tecnologico della gamma è rappresentato dalla 4xe, che raggiunge 145 CV mediante l’abbinamento tra motore termico anteriore e doppio motore elettrico. Questo sistema consente trazione integrale permanente, gestione elettronica avanzata della coppia e una capacità off-road rara nel segmento, con angoli d’attacco/dosso/uscita da vera Jeep. Confermata la variante full electric: 156 CV e batteria da 54 kWh per un’autonomia dichiarata fino a 400 km (ciclo WLTP) e potenze di ricarica fino a 100 kW DC o 11 kW AC. La manutenzione è semplificata, con tagliandi programmati ogni 25.000 km o due anni e oltre 30.000 ore di test sui nuovi motori per garantire affidabilità su lunga distanza.

Allestimenti e serie speciali: come cambia l’offerta Jeep Avenger

L’organizzazione della gamma Avenger è ora più chiara e personalizzabile. Si parte dalla Longitude, pensata per chi ricerca l’accessibilità e la praticità; segue la Altitude, che incrementa assistenza e comfort, con finiture più ricche; la Summit presidia il vertice della proposta con tutti gli accessori di sicurezza e dotazioni tecnologiche integrate. Per chi preferisce la trazione integrale elettrificata, la struttura espositiva prevede allestimenti Upland e Overland, dedicati al massimo delle prestazioni off-road. Grande novità, la serie speciale 85th Anniversary crea un ponte tra passato e futuro: loghi specifici sui parafanghi, dettagli oro in elementi estetici e finiture in tartan su plancia e sedili, mentre la dotazione comprende fari LED Matrix, cerchi dorati da 18”, telecamere a 360°, ambient light multicolore e badge identificativo. Ogni configurazione prevede un’ampia scelta tra accessori, adesivi dedicati e tinte dedicate, consentendo di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente.

Quando conviene acquistare il nuovo modello: lancio, prezzi e considerazioni su acquisto e valore residuo

Le prime consegne del modello aggiornato sono previste da settembre 2026, mentre gli ordini sono già aperti. L’offerta parte da 25.700 euro nella versione Turbo 100 Longitude, con livelli crescenti per gli allestimenti superiori e le versioni elettrificate. Di seguito una tabella riepilogativa con i prezzi di listino principali:

Motorizzazione Versione Prezzo di partenza (€) Turbo 100 Benzina Longitude 25.700 Turbo 100 Benzina Altitude 27.700 Turbo 100 Benzina Summit/85th Anniversary 29.700 eHybrid Longitude 27.700 eHybrid Altitude 29.700 eHybrid Summit/85th Anniversary 31.700 4xe Hybrid Upland 32.700 4xe Hybrid Overland/85th Anniversary 34.700 Elettrica Altitude 40.400 Elettrica Summit/85th Anniversary 42.400

L’acquisto è consigliato sia a chi cerca un veicolo dallo stile aggiornato, sia a chi valuta il valore residuo: Jeep, infatti, mantiene valori di rivendita elevati rispetto alla media del segmento, soprattutto grazie alla notorietà del marchio e alle continue migliorie su motorizzazioni e allestimenti, come la serie 85th Anniversary che per tradizione mantiene il gradimento nel tempo.