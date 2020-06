Si chiama WindTre ed il nuovo marchio unico nato dalla fusione degli operatori Wind e Tre che ha debuttato ufficialmente con offerte dedicate e l’attivazione della Super Rete. Per le informazioni sulle offerte la pagina ufficiale dell’operatore è windtre.it per gli utenti consumer mentre per l’utenza business resta la pagina del brand Wind Tre Business attiva all’indirizzo windtrebusiness.it.

La rete di WindTre è la più grande d’Italia per numero di celle e traffico dati e a beneficiarne, oltre agli utenti del marchio ci sono gli operatori minori che si appoggiano a questa infrastruttura. Fra le novità c’è molta attesa per la rete 5G, non ci sono ancora informazioni certe sulle aree coperte al lancio che però non avverrà prima dell’estate, probabilmente a luglio.

WindTre, numero servizio clienti unico

Ovviamente le vecchie SIM di Wind e Tre continuano a funzionare regolarmente e allo stesso modo, almeno per il momento, i clienti Wind e Tre mantengono la propria tariffa telefonica. Per tutti gli utenti che avessero bisogno di informazioni, il numero del servizio clienti è adesso unificato ed è il 159. Le novità non riguardano solo la telefonia mobile ma anche la rete fissa.

Anche in questo caso WindTre come operatore unico fornirà anche fibra (sia FTTH che FTTC) e Adls. In seguito al lancio di questa realtà sono state rese disponibili sia per iOS sia per Android le nuove applicazioni con cui accedere ai servizi. Entrambe le versioni dell’app sono scaricabili gratuitamente dall’App Store e dal Google Play Store in versione compatibile sia con smartphone sia con tablet.

WindTre Business mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di aderire ad un piano tariffario con minuti e GB illimitati sia per nuove linee mobili che per linee già esistenti che necessitano di estendere il basket di GB disponibili e lavorare da remoto. I costi del passaggio al nuovo piano tariffario sono stati azzerati.

Per tutti gli accessi fissi in fibra di professionisti e partite Iva è poi possibile accedere a Super Office Smart, una soluzione di Virtual PABX che non solo permette di gestire da casa le chiamate dei propri clienti ma con una promozione ad hoc permette di avere servizi di Videoconferenze gestibili direttamente tramite app dedicata.

Tutte queste iniziative sono poi corredate dalla possibilità offerta ai clienti di accedere a una prova gratuita di 2 mesi della suite completa di Microsoft Office 365 per poter lavorare con gli strumenti di Office e gestire tutte le comunicazioni di lavoro anche con i servizi di messaging e Videoconference di Teams.

Tutte le iniziative sono già disponibili con WindTre che sta informando tutti i propri clienti con un messaggio SMS invitando a contattare il proprio referente commerciale o i propri servizi di customer care.