Nel tentativo di sostituire Spotify, il servizio di streaming musicale di YouTube chiamato YouTube Music ha introdotto tre nuove playlist personalizzate per ogni utente. Si chiamano Discover Mix, New Release Mix e Your Mix. L’annuncio è del Chief Product Officer di YouTube, Neal Mohan, secondo questa funzionalità verrà implementata entro la fine del mese, anche se non ha indicato una data esatta.

Google ha recentemente annunciato che l’app YouTube Music verrà ora preinstallata su tutti i cellulari equipaggiati con Android 10 e Android 9 Pie. L’app di streaming musicale sostituirà l’app Google Play Music, installata nella cartella della suite Google sugi smartphone Android.

Discover Mix, New Release Mix e Your Mix

In questo momento esistono due versioni di YouTube Music: una gratuita con annunci pubblicitari e una a pagamento che permette di disporre di un’app e di un web player. La playlist Discover Mix aiuta gli utenti a scoprire nuovi artisti e la loro musica usando i dati di ascolto storici che sono abbastanza simili a Discover Weekly di Spotify.

La playlist New Release Mix offre una selezione curata di brani deegli artisti preferiti che sono stati pubblicati di recente. La playlist è composta da brani non ascoltati ma con probabilità di ascolto in base alla cronologia. Google non ha specificato quali dispositivi avranno l’app preinstallata, tra questi rientrano certamente inuovi telefoni Pixel verranno forniti con l’app YouTube Music preinstallata.

Dopo Amazon Prime Music, è attivo in Italia anche YouTube Music, sia sotto forma di app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android e sia come servizio web. Lo streaming propone non solo video ma anche album, singoli, remix, perfomance live. Gli utenti possono accedere ad una versione gratuita con annunci pubblicitari oppure passare a YouTube Music premium senza spot e scaricare i brani per l’ascolto offline, come con Spotify. YouTube Music è gratuita, a patto di accettare gli annunci pubblicitari.

YouTube Music Premium è invece un servizio in abbonamento che elimina la pubblicità e permette di ascoltare contenuti in background e scaricarli offline. Il costo è di 9,99 euro al mese con tre mesi di prova gratuita o di 14,99 euro per il Piano Famiglia.

Di più: garantisce l’accesso a tutti i contenuti YouTube Originals, tra cui Cobra Kai, Impulse, F2 Finding Football e The Sidemen Show. Da segnalare che gli abbonati a Google Play Musica hanno accesso automatico a YouTube Music Premium. Oltre che in Italia, YouTube Music e YouTube Premium sono disponibili negli Stati Uniti, in Australia, Nuova Zelanda, Messico, Corea del Sud, Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito.