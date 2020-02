Nel corso del 2020 andranno a consolidarsi le tecnologie e lo standard della rete 5G che nei prossimi mesi andrà a sostituire quello di quarta generazione. Le principali compagnie telefoniche operanti in Italia propongono numerose offerte per il 5G, che possono essere sfruttate grazie agli smartphone di nuova generazione commercializzati a partire dal 2019. Di seguito le migliori promozioni sul 5G di Tim, in attesa che anche l’operatore Wind Tre completi i lavori per la propria rete 5G entro il primo trimestre del nuovo anno.

Migliori offerte 5G di Tim

Tim Advance 5G. L’offerta Tim Advance 5G prevede 50 GB Internet alla velocità 5G, con minuti e SMS illimitati. Sfruttando la rete 5G, gli utenti che sottoscrivono la promozione Advance 5G di Tim possono navigare fino alla velocità di 2Gbps. Garantita la visione dei video nel formato UHD, oltre all’esperienza Giga First Class. Incluso nel prezzo sia il Roaming nelle nazioni dell’Unione europea e i servizi Lo Sai e Chiama Ora.

Inoltre, la promozione Tim Advance 5G consente di usufruire di sconti per chi desidera acquistare un nuovo smartphone realizzato per supportare lo standard della rete 5G, con rate mensili a partire da 3 euro. Tim Advance 5G ha un costo di 29,99 euro al mese e può essere attivata direttamente online o in un punto vendita Tim. L’attivazione online richiede l’utilizzo della carta di credito, con i costi dei rinnovi mensili che saranno addebitati sulla stessa carta.

Previsto un costo di attivazione pari a 9 euro. Prima di aderire all’offerta, si consiglia di verificare la copertura del servizio nel proprio comune di residenza e se il dispositivo in uso è abilitato allo standard 5G. Infine, si ricorda che l’acquisto di un nuovo smartphone a rate è facoltativo.

Tim Advance 5G Top. Rispetto alla proposta base, la Advance 5G Top di Tim offre il doppio dei GB di navigazione (100 anziché 50), oltre al servizio TimGames gratis, che consente di trasformare il proprio smartphone in una consolle portatile grazie anche all’aggiunta del Tim Gamepad. Confermata la velocità di navigazione fino a 2 Gbps, oltre al servizio di assistenza clienti dedicato componendo il numero 119.

Per quanto riguarda il roaming, Advance 5G Top offre 3 GB al di fuori dei confini dell’Unione europea (fruibili dunque in America, Africa, Asia e Oceania). Un’altra differenza con la versione base dell’offerta Advance 5G è la possibilità di richiedere un nuovo modello di smartphone 5G con sconti esclusivi a partire da 0 euro al mese. In più, la versione Top aggiunge anche 250 minuti di minuti verso l’estero. L’attivazione online e nei punti vendita Tim è gratuita.