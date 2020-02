L’app Mappe è stata ridisegnata con navigazione più veloce e precisa, e con una vista più completa di strade, edifici, parchi, aeroporti e centri commerciali. Le nuove mappe sono disponibili negli Stati Uniti e verranno estese all’Europa nei prossimi mesi, Italia compresa. Con Look Around, Mappe offre una vista interattiva a livello strada con foto 3D ad alta risoluzione di alcune delle più belle città del mondo, permettendo agli utenti di percorrere le strade in modo fluido e veloce.

Gli utenti esplorano New York, la San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston e Oahu. Con le Collections, possono creare e condividere elenchi che riuniscono i ristoranti preferiti, i luoghi da visitare o i punti di interesse.

Le novità presto anche in Italia

Grazie ai preferiti, gli utenti dell’app Mappe possono ottenere rapidamente le indicazioni per i luoghi in cui si recano ogni giorno. Una volta aggiunta la destinazione a Preferiti sulla schermata di avvio, basta un tap per avere il tragitto. Mappe include le informazioni in tempo reale sui trasporti con gli orari dettagliati, l’ora di partenza e di arrivo, i collegamenti e la posizione attuale di un autobus o un treno in viaggio, per pianificare gli spostamenti.

Mappe fornisce anche informazioni su eventuali interruzioni del servizio in tempo reale. Le informazioni in tempo reale sui trasporti sono disponibili in molte città del mondo, tra cui San Francisco Bay Area, Washington D.C., New York, Los Angeles e da oggi anche Miami.

Condividi arrivo permette di inviare l’orario di arrivo stimato con un tap. Il destinatario può seguire il viaggio sulla mappa, e l’ora si aggiorna in automatico se si verifica un ritardo significativo. Stato del volo usa l’intelligenza on-device di Siri per cercare informazioni contenute in Mail, Calendario o Wallet e offrire informazioni su terminal, gate e orari di partenza, nonché eventuali cambiamenti o annullamenti dei voli per i viaggi in programma.

Le mappe interne di aeroporti e centri commerciali forniscono agli utenti informazioni utili quando viaggiano o fanno shopping. Aprendo l’app Mappe, possono vedere a che piano sono e quali negozi e ristoranti sono aperti.

La navigazione con linguaggio naturale di Siri fornisce indicazioni più chiare e facili da seguire. Flyover permette di sorvolare alcune importanti aree urbane con una vista 3D immersiva e ultrarealistica. Gli utenti possono muovere il proprio dispositivo per guardare in tutte le direzioni, cambiare angolazione e ruotare per esplorare in alta risoluzione tutta una città e i suoi punti d’interesse.

Flyover è disponibile in oltre 350 città. L’app Mappe non richiede login e non è collegata a un ID Apple. Le funzioni personalizzate, come il promemoria che avverte quando è ora di uscire per un appuntamento, si basano sulle informazioni presenti sul dispositivo.