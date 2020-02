Da un aggiornamento all’altro non ci sono pause nei laboratori di Cupertino ed ecco che, a distanza di pochi giorni dalla disponibilità di iOS 13.3.1, Apple ha già rilasciato la prima versione beta del prossimo aggiornamento di sistema operativo iOS 13.4. Con alcune novità significative rispetto a quanto visto con i più recenti update: l’implementazione di una serie di miglioramenti ovvero nuove funzioni per iPhone e iPad.

Se per il rilascio della release finale occorre attendere qualche settimana, un primo assaggio è già disponibile, da cui emerge con chiarezza in che modo si è mossa la multinazionale della mela morsicata per migliorare l’esperienza d’uso con i suoi prodotti mobile.

iOS 13.4 con l’introduzione degli acquisti unificati

Ecco allora che arrivano l’introduzione degli acquisti unificati, funzione CarKey, i nuovi controlli in CarPlay, la condivisione delle cartelle su iCloud Drive, l’opzione di navigazione rapida tra i tab e nella ricerca, gli aggiornamenti nel design dell’app TV, la visualizzazione dei Limiti di Tempo di Utilizzo di iPhone sul Mac, i nuovi sticker per le Memoji, il supporto all’in-app purchase, la possibilità di rimappare le scorciatoie hardware da tastiera su iPad e le nuove azioni per Shazam in Shortcuts.

Il software è disponibile innanzitutto per gli sviluppatori iscritti al programma Apple Developers che hanno installato l’apposito profilo per abilitare il download di aggiornamenti beta.

Se queste sono le funzioni più importanti del software compatibile non solo con gli ultimi arrivati iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ma anche con i precedenti iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPod touch di settima generazione, occorre naturalmente attendere la versione finale o comunque le successive versioni beta del nuovo aggiornamento per avere un quadro completo delle novità e dei miglioramenti sviluppati dalla società di Cupertino.

La ricezione della notifica della disponibilità della release finale di iOS 13.4 è automatica e contemporanea per tutti i dispositivi della mela morsicata per cui è prevista la compatibilità. Ma per accelerare i tempi e verificare manualmente la presenza dell’upgrade è possibile seguire il percorso Impostazioni Generali -> Aggiornamento Software -> Scarica e Installa oppure collegare il device a un Mac o a un PC via iTunes.