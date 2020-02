Ci sono alcune novità che i nuovi aggiornamenti di sistema operativo iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1 portano con sé e sono tutte di tipo correttivo. In particolare viene sistemato il bug relativo alle “Limitazioni comunicazione” per cui era possibile aggiungere un contatto senza inserire il codice di Tempo di utilizzo. Non solo, ecco la risoluzione del problema

di CarPlay per cui, quando venivano effettuate chiamate telefoniche, il suono poteva risultare distorto su determinati veicoli

per cui FaceTime poteva utilizzare la fotocamera ultra-grandangolare posteriore invece di quella con grandangolo

per cui, nell’app Mail, le immagini remote potevano venire caricate anche quando l’impostazione Carica immagini remote era disabilitata

che poteva impedire l’invio delle notifiche push tramite rete Wi-Fi

dell’app Mail che poteva causare la visualizzazione di varie finestre di dialogo per annullare l’azione eseguita

che poteva causare un ritardo momentaneo prima di modificare una foto con Deep Fusion scattata su iPhone 11 o iPhone 11 Pro

iOS 13.3.1, quale compatibilità

L’aggiornamento di sistema operativo è compatibile con i recenti top di gamma iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, ma anche con i precedenti iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPod touch di settima generazione. .

La ricezione della notifica della disponibilità di iOS 13.3.1 è automatica e contemporanea per tutti i dispositivi della mela morsicata per cui è previsto il supporto, ma per accelerare i tempi e verificare manualmente la presenza dell’upgrade è possibile seguire il percorso Impostazioni Generali -> Aggiornamento Software -> Scarica e Installa oppure collegare il device a un Mac o a un PC via iTunes.

Il pacchetto di novità di iOS 13.3.1 si aggiunge a quello del precedente update. La carica di novità e cambiamenti passa dai controlli parentali in Tempo di utilizzo, il supporto per le chiavi di sicurezza conformi a NFC, USB e Lightning FIDO2 in Safari. Il browser supporta le chiavi di sicurezza fisiche come YubiKey dotata di Lightning, che può essere utilizzata per un’autenticazione a due fattori. Yubikey è uno strumento di sicurezza per i browser, in cui non è necessario inserire un codice di sicurezza: è sufficiente collegarlo a un iPhone o Mac per autenticarsi.

FIDO2 è anche una chiave di sicurezza hardware per l’autenticazione a due fattori. Il supporto per la chiave di sicurezza conforme a FIDO2 è stato aggiunto a Safari 13 in macOS. Ecco quindi il nuovo interruttore nella sezione Tastiere dell’app Impostazioni che blocca la visualizzazione degli adesivi Animoji e Memoji come opzione sulla tastiera Emoji. Gli utenti possono adesso sfruttare la funzionalità con cui salvare la versione modificata come nuova clip e non sostituire l’originale. Per quanto riguarda l’Apple Watch è quindi possibile modificare l’icona dell’app cambiando il colore della corona digitale da nero a grigio.