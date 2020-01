Il futuro è adesso perché è cambiato il modo di giocare. Non più e non solo le care e vecchie console da salotto perché adesso le sfide sono direttamente online. Apple Arcade e Google Stadia sono i due principali player che si sono affacciati sul mercato.

Si tratta di un servizio di videogame in abbonamento per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Oltre ai controlli touch sullo schermo e a Siri Remote, alcuni giochi supportano i controller wireless per Xbox con Bluetooth, il controller PlayStation DualShock 4 e altri pad certificati MFi. Tra l’altro, nel caso di iscrizione ad Apple Arcade, gli utenti hanno a disposizione un mese di prova gratuito per testare il servizio sui dispositivi. In sintesi, per quanto riguarda Apple Arcade

Piattaforma: iOS, Mac, Apple TV

Catalogo: giochi più di 100 titoli indie in esclusiva, titoli AAA come Rayman Mini compresi nell’abbonamento

Funzionamento: download

Periodo di prova: un mese gratis

Prezzo: 4,99 euro al mese, fino a 6 utenti In famiglia

Da parte sua Google propone un servizio che funziona solo online che richiede una veloce connessione a Internet. Il suggerimento è di tenere sotto controllo i GB consumati. Tanto per intenderci, è necessaria una fibra di almeno 30 MB al secondo per giocare senza problemi in FullHD a 1080p. Ma attenzione per i titoli in 4K è consigliabile una linea da 100 MB al secondo.

L’elenco dei giochi disponibili dalla prima settimana comprende una ventina di titoli tra cui Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, Grid 2019, Wolfenstein: Youngblood, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Red Dead Redemption 2. Per giocare su TV, Google ha previsto il kit Premiere Edition, che include tre mesi di Stadia Pro, un Chromecast Ultra e sui tablet con Chrome OS. Anche in questo caso possiamo riepilogare le principali caratteristiche di base: