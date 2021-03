Si chiama Apple Teacher Portfolio ed è pensata per aiutare gli insegnanti a portare la creatività in ogni classe e in ogni materia. Si tratta della nuova iniziativa della società di Cupertino nell’ambito della formazione professionale, che si aggiunge all’aggiornamento delle app Schoolwork e Classroom e del programma Creatività per tutti.

Che cos’è Apple Teacher Portfolio

Apple Teacher Portfolio è il badge di riconoscimento che gli educatori ottengono tramite l’Apple Teacher Learning Center, la piattaforma di formazione professionale autonoma. L’offerta gratuita aiuta gli educatori si basa sulla tecnologia Apple in ogni fase della pianificazione delle lezioni e gli studenti ad attivare la conoscenza preliminare, esplorare gli argomenti e applicare ciò che hanno imparato.

Con 21 modelli e idee per le lezioni ispirati alle guide ai progetti di Creatività per tutti, gli educatori possono ottimizzare il proprio lavoro con lezioni coinvolgenti e stimolanti per gli studenti usando app come Keynote, GarageBand e iMovie.

Gli aggiornamenti introdotti nel programma Creatività per tutti sfruttano le funzioni più recenti di iPad e app come iMovie, Clips e GarageBand. La guida al disegno è stata aggiornata per includere motion graphic e animazione in Keynote, mentre la raccolta dedicata alla fotografia tratta ora della creazione di GIF animate con Keynote e le app Fotocamera e Foto.

La guida ai video parla di come creare brevi filmati utilizzando un green screen e altri effetti speciali, mentre la raccolta sulla musica aggiunge le nuove funzioni per la creazione di podcast con GarageBand.

A breve gli educatori possono ottenere informazioni più approfondite sulle attività degli studenti con il supporto per i dati sui progressi e il tempo speso su documenti, video e link assegnati in Schoolwork. I nuovi aggiornamenti offrono agli insegnanti la possibilità di condividere i progetti di Schoolwork con i colleghi esportando i compiti creati nell’app.

I progetti possono essere reimportanti in Schoolwork o in altre piattaforme. I miglioramenti della barra laterale semplificano la navigazione con un accesso più immediato a classi, compiti e account degli studenti. Queste nuove funzioni renderanno Schoolwork uno strumento ancora più potente per aiutare gli insegnanti a gestire e personalizzare l’istruzione.

L’app Classroom supporta adesso l’apprendimento al di fuori delle mura scolastiche. Apple ha progettato questa funzione pensando alla privacy degli studenti. Utilizzando il loro ID Apple gestito, gli insegnanti possono richiedere agli studenti di connettersi e gli studenti scegliere se accettare.

L’app Classroom è stata ricostruita con Mac Catalyst e offre un’esperienza più fluida su iPad e su Mac, inclusi i dispositivi con il chip Apple M1, il primo a essere stato progettato per Mac. Un nuovo design e i gruppi smart ottimizzati offrono agli insegnanti una panoramica sullo stato degli studenti: se sono online, se partecipato localmente o da remoto, se usano un iPad o un Mac e se un dispositivo ha la batteria scarica.