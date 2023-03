Family Plan di Vodafone è una soluzione tariffaria all-inclusive che permette di attivare un pacchetto tariffario combinato per le linee fisse e mobili, includendo traffico voce e dati. Questo piano offre l’accesso alla rete fissa ad una velocità massima di 2,5 Gbps e una SIM con minuti, SMS e giga illimitati senza costi aggiuntivi.

Family Plan: come navigare e chiamare senza limiti

L’offerta Family Plan Vodafone è una tariffa tutto compreso che offre l’accesso illimitato alla navigazione su entrambe le reti, fissa e mobile 5G di Vodafone. Questo piano tariffario è disponibile al prezzo di 34,90 euro al mese e offre un traffico dati illimitato ad alta velocità sulla rete fissa, insieme ad una SIM che include chiamate, messaggi e dati illimitati. Inoltre, i clienti che attivano questa offerta online beneficiano anche di chiamate nazionali illimitate dalla linea fissa senza costi aggiuntivi.

La proposta Family Plan di Vodafone comprende anche il costo di attivazione, pari a 5 euro al mese per 24 rate, e il modem dotato di software Wi-Fi Optimizer. La velocità massima di navigazione che è possibile raggiungere con l’offerta è di 2,5 Gbps. La velocità effettiva dipende dal tipo di tecnologia di connessione e dalla copertura della zona di residenza. La tariffa Family Plan è disponibile sia per le offerte di tipo ADSL sia per quelle in fibra ottica, sia nella versione mista rame/fibra (FTTC) sia nella versione con fibra ottica che arriva direttamente a casa (FTTH).

La convenienza di attivare l’offerta Family Plan di Vodafone si estende ben oltre l’offerta standard. Questa opzione include anche la possibilità di aderire all’opzione Infinito Insieme, che permette di associare fino a sei SIM alla linea fissa di casa Vodafone, le quali riceveranno giga illimitati che possono essere utilizzati anche in modalità hotspot.

Durante il primo mese di attivazione dell’offerta Family Plan, è possibile usufruire gratuitamente del servizio Rete Sicura. Questo servizio avanzato di sicurezza è dedicato ai clienti Vodafone e fornisce protezione contro virus, malware, furti di dati e siti web dannosi. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo al piano tariffario mensile di 34,90 euro, che comprende giga illimitati ad alta velocità su entrambe le reti fisse e mobili di Vodafone. La velocità di navigazione effettiva dipende dalla copertura e dalla tecnologia disponibili nella propria zona di residenza.

Family Plan è una delle offerte esclusive di Vodafone che garantisce l’accesso al programma di fedeltà Vodafone Club. Ai membri del Club vengono riservati sconti, promozioni e offerte personalizzate ogni mese. La partecipazione al Club è gratuita per i clienti Vodafone che scelgono di effettuare il pagamento del proprio piano tariffario tramite SmartPay, il sistema di addebito automatico che consente di pagare l’offerta mensile tramite conto corrente o carta di credito.

Per procedere all’attivazione dell’offerta Family Plan Vodafone occorre prenotare una chiamata con un operatore Vodafone tramite il sito web. È sufficiente fare clic sul pulsante “Ti Richiamiamo Noi” presente nella pagina dell’offerta e inserire il proprio numero di telefono. Successivamente, un consulente Vodafone contatta il cliente per illustrare le caratteristiche dell’offerta, rispondere alle domande e procedere gratuitamente all’attivazione del piano tariffario.