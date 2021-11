Il mercato degli smartwatch Android è in fase di crescita e tra i player più importanti che stanno cercando di farsi largo nel mercato ci sono Samsung, Huawei e Xiaomi. A rivelarsi decisive nel successo sono anche le app da installare perché rendono l’esperienza d’uso più soddisfacente. Come Citymapper e Sofascore che analizziamo oggi nel dettaglio.

Citymapper

Citymapper è una vera e propria alternativa a Google Maps. Mette a portata di polso informazioni come quelle relative alle linee dei servizi pubblici che passano dalla nostra posizione e al tempo di arrivo del prossimo autobus. Tra le funzionalità aggiuntive, consente di salvare l’indirizzo di casa, del lavoro, le fermate e le stazioni frequenti per una pianificazione del percorso più veloce. Ma anche di iscriversi alle linee metro, autobus, treno, tram preferite per aggiornamenti automatici su interruzioni, ritardi e avvisi.

A oggi, le città coperte da Citymapper sono Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Londra, Parigi, New York, Barcellona, Berlino, Madrid, Stoccolma, Vienna, Hong Kong, Los Angeles, Città del Messico, Singapore e Sydney. Le agenzie di trasporto pubblico nella città coperte in Italia sono Atac, Roma Tpl, Cotral, Atm, Trenord, Autoguidovie, Brescia Trasporti, Autolinee Varesine, Azienda Trasporti Bergamaschi, Anm, Eav, Gtt, Atap, Granda Bus, Ataf, Copit, Ctt Nord, Tiemme, Cap Autolinee, Gest, Toremar, Actv, Alilaguna, Tper, Start Romagna, Amt Genova, AmtExtra, Trenitalia.

Sofascore

Sofascore consente di rimanere costantemente aggiornati sui risultati delle competizioni sportive. Si tratta della versione per Android Wear OS dell’applicazione per smartphone ovvero sviluppata con una interfaccia ottimizzata. Più precisamente, propone dirette, punteggi e statistiche delle partite di calcio, basket, tennis, hockey su ghiaccio, pallavolo, pallamano, Formula 1, motori – MotoGP, Superbike, Dtm, rally, Nascar – cricket, rugby, football americano, baseball, badminton, freccette, calcetto, pallanuoto, football australiano, biliardo, unihockey, bandy, ciclismo, tennis da tavolo, beach volley.

Complessivamente l’applicazione copre 25 sport, più di 5000 campionati, tornei ed eventi speciali. Sofascore consente anche di connettersi con altri appassionati di sport, vedere le loro previsioni di partita e conversare con loro nella sezione chat. La funzionalità in più è AttackMomentum. Utilizzando uno specifico algoritmo, propone una visione dell’andamento della partita. L’app è gratuitamente scaricabile, ma è comunque possibile sottoscrivere un abbonamento annuale per rimuovere la pubblicità.