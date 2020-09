Ti capita spesso di perdere le tue cose e hai sempre sognato che qualcuno magicamente te le ritrovasse? Quel qualcuno esiste. È Curve, il nuovo dispositivo GPS di Vodafone con Smart SIM integrata, progettato per conoscere in ogni momento la posizione degli oggetti a cui viene applicato o in cui viene collocato. Che siano oggetti di uso quotidiano come le chiavi o di valore come auto, laptop, strumenti musicali o attrezzatura sportiva.

Piccolo, leggero e con un accessorio portachiavi per attaccarlo dove vuoi. Curve è il primo prodotto “Designed & Connected by Vodafone” della gamma Smart Tech. Il dispositivo sfrutta quattro tecnologie di tracciamento (GPS, LBS, Wi-Fi e Bluetooth) per permetterti di sapere sempre dove si trova, ovunque tu sia. Piccolo sì, ma ricco di funzionalità, resistente all’acqua (certificato IP67) e con la batteria che dura fino a 7 giorni per assicurarti alte prestazioni a lungo.

Tra le tante funzionalità disponibili, quattro modalità di tracciamento (Risparmio energetico, Quotidiano, Performance e Monitoraggio in tempo reale), ti permettono di scegliere la frequenza con cui ricevere gli aggiornamenti della posizione e di ottimizzare la durata della batteria. Lo smart tracker GPS consente anche di impostare delle Zone, ovvero confini virtuali di cui Curve notifica entrata e uscita in base alla modalità di tracciamento impostata. Molto utile il pulsante “Sono qui” per segnalare facilmente la posizione e da evidenziare anche la possibilità di utilizzarlo in oltre 90 Paesi grazie alla Smart SIM integrata. È possibile gestire la propria offerta e godere di tutte le funzionalità di Curve nella Vodafone Smart App, disponibile per dispositivi iOS e Android. Curve è disponibile su Amazon al prezzo di 59€, a cui si aggiungono 3€ al mese per il servizio della Vodafone Smart Sim. In occasione del lancio, i primi tre mesi sono inclusi.