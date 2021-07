Come ogni mese, ecco che anche in questo luglio 2021 spuntano fuori i nuovi Games With Gold. Si tratta di quei titoli su cui i possessori di Xbox One e Xbox 360 o della nuova Xbox X possono mettere la mani gratuitamente.

La sola condizione per potersi cimentare con uno di questi titoli è la preventiva sottoscrizione di un abbonamento a Xbox Live Gold. Come al solito, i giochi sono scaricabili dallo store delle console di salotto, solo dalla data di sblocco.

Nuovi Games With Gold a luglio 2021

Tutti i dettagli sono contenuti sul sito ufficiale della società di Redmond. Entrando nel dettaglio e ricordando come i possessori della Xbox One possono cimentarsi anche con i giochi della precedente generazione della console grazie al servizio di retrocompatibilità, i nuovi Games With Gold di luglio 2021 sono:

Conker: Live & Reloadead, dal primo al 15 luglio

Planet Alpha, dal primo al 31 luglio

Midway Arcade Origins, dal 16 al 31 luglio

Rock of Ages 3: Make & Break, dal 16 luglio al 15 agosto

Come spiegato da Microsoft, come membro di Xbox Live Gold, l’utente ottiene l’esperienza multiplayer, giochi gratuiti e sconti esclusivi per i membri in Microsoft Store. Con Xbox Live Gold rimane connesso con amici, familiari e membri di Xbox Live in tutto il mondo.

Per visualizzare tutte le offerte disponibili occorre comunque accedere con le proprie credenziali, ricordando che le offerte promozionali potrebbero non essere valide per tutti i membri.

L’abbonamento continua a essere addebitato mensilmente al prezzo standard corrente più le imposte applicabili, a meno che non venga annullato collegandosi alla pagina microsoft.com/accounts.

Potrebbero essere necessari altri abbonamenti e requisiti per alcune funzionalità Xbox Live Gold. Secondo una stima della Pwc, in Italia il fatturato del settore eSport è destinato a triplicare in pochi anni, passando dai 2,9 milioni di euro del 2017 a 10,1 milioni nel 2022, con una crescita media superiore al 20% all’anno, contro quella sotto il 10% di Internet.

Si tratta di un settore comunque di nicchia, ma in forte rialzo. Dell’universo videogiochi fanno ormai parte squadre, tornei, scommesse, tifosi, sponsor. Pwc prevede che anche la raccolta pubblicitaria crescerà, passando dai 2 milioni di euro del 2017 agli 8 milioni nel 2022.

Fra gli attuali inserzionisti ci sono marchi del calibro di Amazon, Coca Cola, Sony, Red Bull. Il primo Rapporto sul settore eSport in Italia stima che ogni giorno in Italia 260.000 persone seguano un evento.