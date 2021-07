Andy Jassy, che ricopre il ruolo di capo di Amazon Web Services, prende il posto di Jeff Bezos come nuovo CEO di uno dei più grandi giganti tecnologici del mondo. Reclutato in Amazon nel lontano 1997, Jassy è conosciuto tra i suoi colleghi come una persona senza pretese ma competitiva. Secondo Bloomberg è rispettoso della regola aziendale di Amazon secondo cui al primo posto ci sono i clienti, quindi bisogna agire velocemente e infine essere frugale.

Andy Jassy ha lavorato con Bezos e altri dirigenti per formare i principi guida di Amazon e, di fatto, li ha seguiti fino alla fine, aprendo così la strada alla scrittura e alla cultura basata sui dati di Amazon. Secondo gli attuali ed ex colleghi di Jassy, durante le revisioni operative e di prodotto settimanali, le domande di Jassy spesso affrontano aree deboli in una proposta o aspetto a cui in pochi avevano pensato.

Andy Jassy e il nuovo CEO di Amazon

I dipendenti di Amazon – riferisce Bloomberg – hanno sostenuti che anche mentre criticano, Jassy non fa mai attacchi personali. Al delfino di Bezos piace lavorare con scadenze apparentemente impossibili, afferma il rapporto, ma diversi dipendenti di Amazon hanno affermato che il nuovo CEO ha spesso cercato di connettersi con loro a un livello piuttosto personale avviando conversazioni su musica, film e sport.

Come parte dei primi giorni di Amazon Music di cui Jassy faceva parte, ospitava spesso giochi che mettevano in risalto la competitività della sua squadra. Inoltre, Jassy è fortemente coinvolta nelle operazioni quotidiane di Amazon, che includono anche la modifica di comunicati stampa e materiali di marketing, l’assistenza nella denominazione dei prodotti e anche la formulazione di opinioni sulla determinazione dei prezzi.

Andy Jassy ha un patrimonio di circa 500 milioni di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index. Secondo il rapporto, Jassy ha imparato a prendere la visione a lungo termine dal CEO uscente. Il suo nuovo ruolo arriva tra Amazon che affronta indagini europee sull’utilizzo dei dati, la proposta di legislazione statunitense che costringerebbe l’azienda a dividere la sua ala logistica dal suo sito Web di vendita al dettaglio e la causa antitrust del distretto di Columbia secondo cui la società ha aumentato i prezzi sui clienti.

Lo scorso dicembre, in una conferenza cloud di Amazon, Jassy ha affermato che Amazon avrebbe fatto la sua parte nell’affrontare il razzismo sistemico negli Stati Uniti. La sua dichiarazione era arrivata diversi mesi dopo che un dipendente nero di Amazon aveva fatto causa alla società per accuse di discriminazione di genere e razziale. Da parte sua, Jeff Bezos, che ha fondato 27 anni fa Amazon, oggi il gigante mondiale del commercio elettronico, lascia la guida ma resterà presidente di Amazon.