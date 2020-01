Raccoglie commenti positivi Huawei Watch GT Active perché si propone come uno smartwatch multifunzione e adatto a più contesti. Display Amoled da 1,39 pollici, è disponibile nei colori arancione e verde e supporta un’ampia gamma di attività indoor e outdoor tra cui la nuova modalità Triathlon. Non permette però di rispondere a chiamate e messaggi poiché manca il supporto eSIM o WI-Fi, ma consente la ricezione delle notifiche.

Pro e contro Huawei Watch GT Active

Huawei Watch GT Active è dotato di uno schermo Amoled da 1,39 pollici a forma circolare con risoluzione pari a 454 x 454 pixel. È disponibile nella versione con cassa da 46 millimetri e in due colori: arancione e verde. Lo smartwatch porta in dote anche la frequenza cardiaca e il monitoraggio del sonno. Di novità in novità ecco il supporto a un’ampia varietà di attività indoor e outdoor tra cui la nuova modalità Triathlon che include attività di nuoto, ciclismo e corsa.

Huawei Watch GT Active è dotato anche della funzione TruSleep 2.0 per un migliore monitoraggio del sonno e TruSeen 3.0 per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca in maniera più accurata. Queste tecnologie registrano il sonno e la frequenza cardiaca, ma abilitano anche l’orologio a fornire oltre 200 suggerimenti per dormire meglio. Equipaggiato con sistema operativo Lite, l’autonomia del Huawei Watch GT Active arriva a due settimane con una singola carica.

Il comparto sensori si compone di infrarossi, barometro, bussola geomagnetica 3+6 assi, giroscopio e sensori di luce ambientale, per il battito cardiaco ottico, di accelerazione gravitazionale.

Con prezzo di listino di 249 euro, ma disponibile sul web anche con 100 euro in meno, Huawei Watch GT Active riesca a monitorare 11 attività, tra cui camminata, corsa, nuoto, ciclismo, arrampicata, grazie all’impermeabilità fino a 5 atmosfere. Assicura anche il monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca. In sintesi: