Conto alla rovescia per la presentazione del Google Pixel 4a. In attesa di conferme ufficiali, sembra che l’appuntamento per conoscere i dettagli del nuovo device della società di Mountain View sia fissato per il 3 agosto. Si tratta di una nuova data che, a dirla tutta, fa seguito al 13 luglio inizialmente ipotizzato. Non solo, ma anche questo giorno era stato messo in discussione nelle ultime ore dalla comparsa di due modelli da 128 GB di Pixel 4a su due diversi store francesi (Ordimedia ed eStock.fr).

Entrambi avevano indicato la data di inizio vendite al 7 luglio, dunque una settimana prima rispetto a quanto annunciato dal noto youtuber Jon Prosser. Ulteriori rumor avevano poi smentito lo stesso Prosser, prevedendo la disponibilità all’acquisto del nuovo smartphone di casa Google al prossimo mese di ottobre.

Tutte le novità Google Pixel 4a

Google Pixel 4a ha fatto anche una fulminea apparizione sullo store ufficiale di Google e la stessa società di Mountain View ha anche confermato l’esistenza di una nuova versione compatibile con la rete 5G. Una delle novità principali rispetto al precedente Pixel 3a sarà l’utilizzo di un processore più moderno, con lo Snapdragon 730 che andrà a sostituire lo Snapdragon 670. Cambierà leggermente anche il form factory, con un display ora più allungato (10:5:9 anziché 18:5:9) e un’ottimizzazione migliore delle cornici (croce e delizia per gli utenti Google che amano il brand Pixel).

L’altra novità sostanziale è rappresentata dall’adozione di Android 10, con la garanzia di tre anni di aggiornamenti: in campo Android, i Pixel sono gli unici smartphone a poter vantare un simile trattamento, con gli altri che invece hanno garantito soltanto due anni. Infine, al di là della maggiore durata della batteria, c’è grande attesa per conoscere il prezzo.

Per contrastare l’iPhone SE 2020 si parla di un costo ridotto rispetto al Pixel 3a: 299 euro per il modello da 64 GB di memoria interna e 349 euro per il modello da 128 GB. Attesi miglioramenti anche dal punto di vista dell’autonomia, sebbene fin qui non sia trapelato ancora alcun dato significativo. Teoricamente, il Pixel 4a dovrebbe comunque montare una batteria superiore rispetto ai 3.080 mAh proposti dal modello 3a (con una ricarica a 18 watt).

Per quanto riguarda invece il design, ci si aspetta una scocca in policarbonato, con dimensioni pari a 144,2 mm in altezza, 69,4 mm in larghezza e 8,4 mm come spessore, con un peso che non dovrebbe superare i 140 grammi, nettamente inferiore rispetto agli altri competitor con display molto più grande.