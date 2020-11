Il Festival del Futuro 2020 è in programma dal 19 al 21 novembre a Verona. Si tratta della seconda edizione, la prima interamente digitale, promossa e organizzata dal Gruppo editoriale Athesis con Eccellenze d’Impresa e Harvard Business Review Italia.

La tre giorni sarà trasmessa in streaming sui siti del Festival del Futuro, dei quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi, delle tv TeleArena e TeleMantova e di Radio Verona.

Il Festival ha il sostegno di alcune aziende del territorio e internazionali che credono nell’importanza dell’innovazione. Trovano indispensabile uno spazio di riflessione e dibattito su temi che sono fondamentali per disegnare il futuro di persone, famiglie e aziende.

Il programma del Festival del Futuro 2020

Il Festival inizia alle 11 di giovedì 19 novembre. Alle 11.30 “La sfida globale della salute”, UniversitàdiVerona e Humanitas, con Pier Francesco Nocini, rettore dell’Università diVerona; Francesca Pasinelli, dg di Telethon; Luciano Ravera, Ceo di Humanitas, e Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica all’Università di Padova.

Alle 13.30, “5G applicazioni e possibili scenari” (in collaborazione con Confindustria Vicenza): Filippo Miola, delegato Innovazione e Fabbbrica 4.0 di Confindustria Vicenza; Stefano Quintarelli, imprenditore It, membro dell’European Expert Group, Presidente comitato direttivo Agid.

Alle 14.30 “Il cambiamento climatico: la sfida della sostenibilità comincia ora”, Asvise Futura Network, con Donato Speroni, segretario generale di Asvis; Roberta Marracino, Head of Group ESG Strategy & Impact Banking di UniCredit; Federico Fraboni, Sustainability Manager di Calzedonia Group, Carlo Alberto Pratesi, ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità all’Università Roma Tre, e Marco Frey, presidente di Compact Network.

Alle 15.45 “Tra digital e sostenibilità: una nuova traiettoria per le aziende (in collaborazione con Confindustria Verona), Giovanni Todaro, Chief Digital Officer, Ibm Italia; Andrea Calabrese, responsabile commerciale Canale EndUser, Area Nord Est, Schneider Electric; Fabio Orlandi, Logistics Director, Coca-Cola Hbc Italia; Francesca Milani, Responsabile di Speed Hub Digital Innovation Hub.

Alle 16.30 “Nuovi orientamenti per anticipare e gestire crisi ed emergenze”, Commissione europea. Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid; Mario Nava, dg per le riforme della Commissione Ue, Enrico Giovannini, portavoce di Asvis; Maria Pierdicchi, presidente di Nedcommunity, e Massimo Gaudina, capo della rappresentanza della Commissione Ue a Milano.

Venerdì 20 novembre alle 9 è il turno di “Può l’Italia diventare un leader tecnologico? Le condizioni abilitanti. Gli errori da evitare”, Istituto Italiano di Tecnologia, con Gianmarco Montanari, Iit; Gianluigi Viscardi, presidente Intellimech; Alfonso Fuggetta, Ceo Cefriel e Marco Hannappel, vicepresidente Confindustria Anitec-Assinform, presidente e ad Philip Morris Italia.

Alle 10 keynote break su “Innovazione e tecnologia al centro dello sviluppo industriale italiano”, interviste a Gianluca Rana, ad Pastificio Rana e a Vincenzo Russi, Ceo e-Novia.

Alle 10.30 “Tecnologia e lavoro: i nuovi paradigmi”, Politecnico di Milano, con Alessandro Perego, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale al Polimi; Umberto Bertelè, presidente degli Osservatori Digital Innovation del Polimi; Ornella Chinotti, ad di SHL Italia e Francia e Maurizio Milan, presidente dell’Associazione Italiana Formatori.

Alle 12 “Quale ruolo delle donne nel disegno del nuovo mondo”, in collaborazione con 30% Club Italy e She Tech, con Giulia Baccarin, Founder di MIPU; Lisa Di Sevo, presidente di She Tech; Paola Mascaro, presidente di Valore De Odile Robotti, Country Leader di 30% Club Italy.

Alle 13 intervista sul tema “Mobilità e smart city: i nuovi trendd i sviluppo”, con Università Bocconi, con Gabriele Grea, direttore di Green all’Università Bocconi e Stefano Sordelli, direttore Future Mobility di Volkswagen Group Italia.

Alle 14 keynote speech di Grazia Pertile, direttrice dell’Unità operativa di oculistica dell’Irccs-Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.

Alle 15 “Innovazione e start-up”, con interventi di Daniele Meini, New Venture specialist di PwC Italia; Massimo Ciaglia, partner Grownnectia Triveneto/Hdemy Group; Massimo Pasquali, responsabile coordinamento Aziende Banco Bpm; esponenti di Octo Telematics, InnovUp-Italian Innovation & Startup Ecosystem, e FrancescoCerruti, dg di VC Hub Italia.

Alle 16.30 “Le prospettive economiche e industriali dell’Italia nel nuovo contesto globale”, Luiss e Oxford Economics, con Andrea Prencipe, rettore dell’Università Luiss; Emilio Rossi, Ceo di Econ Partners e Senior Advisor di Oxford Economics; Maria Savona, docente di Economia alla Luiss, Carlo Ferraresi, Ceo di Cattolica Assicurazioni, Fabrizio Di Amato, presidente del gruppo Maire Tecnimont.

Alle 17.45 keynote speech di Andrea Montanino, Chief Economist Cassa Depositi e Prestiti e presidente del Fondo Italiano d’Investimento

Sabato 21 novembre alle 9 “Agricoltura & Innovazione: il futuro è già presente”, Food Trend Foundation e ministero delle Politiche Agricole, con Paolo De Castro, parlamentare europeo; Luigi Consiglio, presidente di Gea e di Eccellenze d’impresa; Michele Morgante, ordinario di Genetica all’Università di Udine, direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata e socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei; Federico Vecchioni, ad di Bonifiche Ferraresi, e Carlo Lambro, brand president di New Holland–Agriculture e Ceo di Cnh Industrial Italia.

Alle 10.30 “Il futuro del vino: visioni differenti, unica prospettiva. Scenari attuali e possibili sfide del prossimo decennio”, promosso da Veronafiere, Vinitaly e Wine2Wine. A seguire, le conclusioni con laministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova.