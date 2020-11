Arriva finalmente il Black Friday, uno dei giorni più attesi dell’anno per via del carico di sconti e offerte che porta con sé. Durante questo evento le offerte sui televisori rappresentano un’interessante opportunità per portare a casa un modello di ultima generazione con una sostanziosa riduzione del prezzo di listino. Ma ci sono anche le promozioni che coinvolgono gli altri prodotti dei settori hi-tech e degli elettrodomestici.

Pensiamo a smartphone e notebook da una parte e asciugatrici e ai tanti prodotti Dyson, ad esempio, dall’altra. Come da tradizione, questo appuntamento segna l’avvio simbolico delle festività di fine anno e generalmente coincide con l’ultimo venerdì di novembre. Ecco quindi che il giorno da segnare sul calendario per il Black Friday 2020 è il 27 novembre. E senza dimenticare che il lunedì successivo (il 30 novembre) si festeggia il Cyber Monday ovvero il lunedì più conveniente dell’anno per comprare prodotti tecnologici.

MediaWorld festeggia il Black Friday: sconti su televisori e non solo

Tutto pronto in casa MediaWorld per i festeggiamenti del Black Friday 2020. La catena di vendita di prodotti di elettronica di consumo ha infatti messo a punto un programma completo di offerte e promozioni, perfetto per chi è alla ricerca di un affare per sé o per fare un regalo ad altri in vista del Natale. Durante il Black Friday 2020 due fattori saranno fondamentali.

Innanzitutto la rapidità d’azione che è la chiave per accaparrarsi il prodotto desiderato con uno sconto sul prezzo di listino. Il secondo fattore di cui tenere conto è la duplice opportunità offerta agli utenti. La partecipazione è infatti possibile sia sugli store fisici sia online attraverso la piattaforma di ecommerce.

Come partecipare al Black Friday 2020 di MediaWorld

E poi ci sono naturalmente i tantissimi prodotti proposti da MediaWorld tra cui andare alla ricerca dell’affare nel giorno del Black Friday 2020. Ce ne sono talmente tanti che verrebbe da dire che esistono tante celebrazioni all’interno di quella principale. C’è così il Black Friday televisori, ma ci sarebbe anche quello per smartphone, tablet, notebook, elettrodomestici e per tantissimi altri prodotti di tecnologia ed elettronica. Il suggerimento non può che essere quello di muoversi con sufficiente anticipo e farsi trovare preparati.

Meglio quindi stilare un elenco dei prodotti interessanti e consultare più volte il sito MediaWorld così da cogliere al volo l’offerta. Non dimentichiamo che per forza di cose la quantità delle risorse in promozione non può che essere limitata. Prima della fatidica giornata del 27 novembre è quindi consigliabile registrarsi al portale di MediaWorld. In questo modo sarà sufficiente inserire mail e password per effettuare il login e non perdere tempo nella giornata del Black Friday in cui ogni minuto è prezioso.