Nel mese di marzo anche gli store della mela morsicata organizzano sessioni Today at Apple della serie Crea come Lei. Le sessioni danno risalto a donne di carisma che utilizzano la creatività e mezzi espressivi quali fotografia, design, tecnologia, business, musica e cinema per affrontare temi difficili, esplorare nuove prospettive e dare un apporto positivo alle comunità in cui vivono.

Oltre 100 sessioni sono allestite in alcuni store da personaggi femminili provenienti da diversi settori e con peculiarità espressive, donne che offrono un contributo alla società attraverso la loro creatività. Fra le ospiti, la codirettrice della Women’s March Linda Sarsour, le musiciste Meghan Trainor e Victoria Monét e la designer Carla Fernández.

Today at Apple, tutte le iniziative della società di Cupertino

Da oggi è possibile iscriversi a due nuove sessioni Today at Apple ispirate a donne di grande carisma e creatività. Nel Lab musica con i brani di Alicia Keys, i partecipanti ascoltano il suo ultimo successo “Underdog”, scoprono il percorso creativo dell’artista e riarrangiano la loro personale versione del brano con GarageBand su iPhone e iPad. Il nuovo “Lab arte: Ritratti pop” trae ispirazione da tre artiste di New York, Tokyo e Varsavia. Durante la sessione i partecipanti trasformano una comune foto in un’opera d’arte con sticker, colori e motivi utilizzando l’app Procreate su iPad Pro.

I clienti possono esplorare la collezione dell’app Apple TV dedicata alla Festa della donna e scoprire i personaggi femminili che stanno rivoluzionando la narrazione televisiva e cinematografica. La selezione include Bold New Voices, Women Directing Women, Rebellious Icons e Recent Watershed Moments in TV, tutti provenienti dalla offerta di serie e film originali Apple TV+, dai blockbuster da acquistare o noleggiare, dalle app di streaminge dai canali Apple TV.

Per poco tempo sarà inoltre possibile usufruire di un periodo di prova gratuito più lungo per i canali Starz, BritBox, History Vault e Lifetime Movie Club, che offrono trasmissioni e film diretti da donne.

L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, una nuova selezione di podcast Apple intitolata Inspiring Women celebra i racconti e le storie di donne che fanno la differenza rompendo gli schemi narrativi. Apple Books raccoglie una serie di titoli suggeriti da personaggi femminili di grande carisma.

Infine, sempre l’8 marzo, i possessori di Apple Watch possono aggiudicarsi la medaglia Attività e sticker animati per l’app Messaggi quando completano una camminata, una corsa o un allenamento su sedia a rotelle di 20 o più minuti.