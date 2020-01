Chromecast Ultra si collega allo schermo tramite HDMI, è compatibile 4K HDR e si collega a Internet tramite Wi-Fi 802.11ac. Questa nuova versione dello strumento con cui vedere i contenuti multimediali del proprio dispositivo mobile sul televisore di casa è acquistabile anche separatamente dal kit Premiere Edition al prezzo di 79 euro.

C’è però una particolare a cui prestare la massima attenzione: le Ultra non comprese nel kit non sono compatibili con il servizio fino a quando Google non rilascerà un aggiornamento. Di conseguenza, almeno in questa primissima fase, sono soggette a una evidente limitazione nel suo utilizzo da cui non se ne può fare a meno.

Chromecast, supporto sempre più ampio

L’app ufficiale di YouTube è ora disponibile nella sezione “Le tue app” in Fire TV. Amazon annuncia che l’app YouTube è su Fire TV Stick di seconda generazione, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube, Fire TV Stick Basic Edition e su tutte le smart TV di Fire TV Edition. La società di Jeff Bezos annuncia quindi l’allargamento su altri dispositivi Fire TV nei prossimi mesi con YouTube TV e YouTube Kids, da lanciare entro la fine dell’anno.

L’app YouTube funziona anche con il controllo vocale di Alexa ed è in grado di riprodurre video in 4K HDR a 60 fps su TV supportate e lettori multimediali in streaming. Fino a questo momento il solo modo in cui i proprietari di Fire TV potevano accedere alla piattaforma di condivisione video è stato attraverso il browser. Amazon Fire TV Stick Basic è un media player da collegare al televisore per vedere in streaming film, serie TV, documentari e qualsiasi altro contenuto presente sul web

In contemporanea – a dimostrazione di come le due multinazionali abbiamo seppellito le armi – l’app Amazon Prime Video per iOS e Android ora supporta Chromecast, il dispositivo con cui vedere i contenuti multimediali del proprio dispositivo mobile sul televisore di casa. Gli utenti potranno lanciare l’app e trasmettere video su TV con un dispositivo Chromecast collegato o integrato. Inoltre, l’app Prime Video sarà disponibile su una più ampia selezione di dispositivi Android TV in tutto il mondo.

Chromecast consente di vedere film e serie TV di Netflix, Infinity e Amazon Prime Video, ma anche ascoltare musica da Spotify o visualizzare i video YouTube, su un televisore con lo smartphone o il tablet a fare da telecomando. La nuova versione comprende anche un cavo Usb necessario per l’alimentazione e un alimentatore da parete come quelli che si usano per i cellulari.