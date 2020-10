Apple One è presentato dalla società di Cupertino come il modo più facile per ottenere i vari servizi in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e iCloud con un solo piano. E su tutti i dispositivi ovvero i vari iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac. Una volta abbonati, i clienti possono usufruire dei servizi inclusi con Apple One su qualsiasi piattaforma che li supporta.

Apple One: 3 piani di abbonamento

Apple One include un periodo di prova gratuito di 30 giorni per tutti i servizi cui i clienti non sono ancora abbonati. Con Apple One, gli utenti ricevono un’unica fattura ogni mese e possono variare o annullare il piano Apple One in ogni momento. Più precisamente la società di Cupertino ha previsto 3 piano di abbonamento per Apple One:

Individual che comprende Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud a 14,95 euro al mese

che comprende Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione iCloud a 14,95 euro al mese Family che comprende Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200 GB di spazio di archiviazione iCloud a 19,95 euro al mese e possibilità di condivisione fino a 6 persone in famiglia

che comprende Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 200 GB di spazio di archiviazione iCloud a 19,95 euro al mese e possibilità di condivisione fino a 6 persone in famiglia Premier che comprende Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ e 2 TB di spazio di archiviazione iCloud e possibilità di condivisione fino persone in famiglia.

I servizi proposti sono quindi Apple Music con 70 milioni di brani, migliaia di playlist, selezioni giornaliere dai migliori esperti di musica al mondo, la radio Apple Music e funzioni come i testi sincronizzati. Apple TV+ con i contenuti Apple Original. Apple Arcade che offre un accesso illimitato a oltre 100 giochi su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV, senza pubblicità o acquisti in-app. Apple News+ che propone un accesso premium ai principali quotidiani e riviste.

Apple Fitness+, esperienza di fitness per Apple Watch, è in arrivo entro la fine dell’anno. Apple Fitness+ incorpora i parametri ottenuti da Apple Watch e consente agli utenti di visualizzarli sul loro iPhone, iPad o Apple TV, offrendo un’esperienza di allenamento personalizzata genere. iCloud, che consente ai clienti di archiviare foto, video, file e altri contenuti in sicurezza e di accedervi dai dispositivi.

Se i piani Apple One Individual e Family sono disponibili in oltre 100 Paesi e territori, il piano Premier è limitato agli Stati Uniti, oltre che in Australia, Canada e Regno Unito ovvero dove è disponibile anche Apple News+, mentre Apple Fitness+ arriverà entro la fine dell’anno.