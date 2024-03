Come trovare un installatore fotovoltaico affidabile? Con quali criteri si deve giudicare? E se voglio ritrattare, cosa devo fare? Queste domande vengono poste regolarmente quando si desidera installare pannelli fotovoltaici o semplicemente ridurre la bolletta della luce.

Prima di effettuare la scelta o comunque incamminarsi lungo questa strada, è necessario eseguire alcuni controlli preliminari. La casa è compatibile con l’installazione di pannelli fotovoltaici? Quali sono le procedure amministrative da espletare al riguardo? Qual è il proprio consumo energetico annuo? Si vuole consumare la produzione o rivenderla?

Pannelli fotovoltaici: come scegliere l’azienda giusta

È possibile installare i pannelli solari da soli. Un’operazione del genere richiede un’ottima conoscenza dell’elettricità. Il collegamento di un pannello a un contatore elettrico richiede competenze tecniche specialistiche. Oltre a queste qualifiche, occorre saper padroneggiare alcuni gesti di sicurezza prima di salire sul tetto. Meglio allora rivolgersi un professionista per essere sicuri che i pannelli saranno installati correttamente e in caso di problemi coperti dall’assicurazione del proprio installatore fotovoltaico.

Passare attraverso uno specialista dell’energia solare che ha una rete di installatori certificati e seri garantisce di trovare l’impianto con il miglior ritorno sull’investimento. Gli esperti possono mettere il consumatore in contatto con la loro rete di professionisti. In generale, queste aziende puntano a scegliere esperti altamente qualificati con un’elevata soddisfazione del cliente. Questi ultimi ricevono una formazione specifica in conformità con i valori e le attrezzature del produttore.

Spesso svolgono servizi completi che includono gestori di energia per il kit solare. In questo modo, consentono di ottimizzare il consumo di energia fotovoltaica e di sfruttare al meglio la propria installazione.

Un buon installatore fotovoltaico non si limita a installare i pannelli solari in casa. Combina la sua missione tecnica con un servizio di consulenza. In particolare, deve cercare la redditività dei pannelli solari. Per trovare un tecnico di buona qualità, possono entrare in gioco altri criteri. Ad esempio, considera la durata della vita dell’azienda. Se l’azienda ha diversi anni di esperienza, è spesso un segno di competenza.

Come trovare un buon installatore di pannelli fotovoltaici

Esistono diversi modi per trovare un installatore solare. Ricerca sul web, richiesta di preventivo, consiglio da parte di un fornitore di energia elettrica verde: qual è l’approccio migliore per trovare un tecnico di fiducia? Vediamolo insieme. Nel caso di ricerca sul web, non bisogna esitare a guardare le recensioni online e confrontare il professionista in questione con altri. In effetti, alcuni installatori sono più economici di altri.

In ogni caso, non bisogna firmare nulla senza aver preso il tempo di leggere attentamente il contratto e di essere sicuro di iniziare. Alcuni siti offrono quotazioni fatte online. Ottenere un preventivo online può permettere di avere una prima idea del costo dell’impianto solare. L’ideale è mettere a confronto più tecnici per poter confrontare i preventivi. In questo modo si avrà una panoramica dell’importo da pagare. Tuttavia, bisogna tenere presente che senza uno studio tecnico, queste quotazioni non sono del tutto affidabili. È fondamentale un sopralluogo da parte dell’installatore di pannelli fotovoltaici che siano a conoscenza del vero lavoro da svolgere.

I siti di consulenza possono essere un buon modo per trovare un installatore fotovoltaico certificato. Spesso beneficiano infatti di una rete di aziende serie nel campo dell’energia. Occorre però assicurarsi che il sito sia raccomandabile. Attenzione alle tariffe molto basse: alcune piattaforme ti promettono montagne e meraviglie e possono nascondere truffe. Guardare anche le recensioni dei clienti sul sito e la data di creazione: spesso è un buon barometro della fiducia.