. Fondata e guidata da Elon Musk, SpaceX si è distinta come una delle società private più influenti nel settore aerospaziale, rivoluzionando le dinamiche del trasporto spaziale e spingendo i confini della tecnologia.

rappresenta uno degli eventi finanziari più attesi dell’anno, sia per la sua portata economica sia per l’impatto sull’ecosistema tecnologico. L’avvio del roadshow e la successiva quotazione programmata segnano una tappa chiave in un panorama

Le caratteristiche dell’IPO di SpaceX e i dettagli finanziari

Il mercato finanziario riconosce l’importanza di una tale operazione, non solo per la raccolta di capitali, ma anche per l’effetto traino che potrà avere su tutto il comparto tech e sulle future IPO collegate all’intelligenza artificiale. Il debutto al Nasdaq non è solamente una questione di numeri, ma un passaggio epocale chedi istituzionali e investitori retail, ridefinendo il rapporto tra innovazione, capitale e mercato pubblico.

L’offerta pubblica iniziale (IPO) di SpaceX si distingue per diversi motivi:

Lo strumento scelto è una IPO interamente primaria : questo significa che tutti i capitali raccolti andranno nelle casse della società per finanziare progetti strategici, piuttosto che remunerare azionisti esistenti.

: questo significa che tutti i capitali raccolti andranno nelle casse della società per finanziare progetti strategici, piuttosto che remunerare azionisti esistenti. Il prezzo delle azioni è stato fissato a 135 dollari per azione, senza margini di trattativa : una scelta inconsueta che dimostra la forza negoziale dell’azienda.

: una scelta inconsueta che dimostra la forza negoziale dell’azienda. Si prevede la vendita di circa 555,6 milioni di azioni, pari a circa il 4% del capitale totale, per una raccolta di 75 miliardi di dollari . Qualora venisse esercitata l’opzione greenshoe, la raccolta potrebbe raggiungere gli 86 miliardi.

. Qualora venisse esercitata l’opzione greenshoe, la raccolta potrebbe raggiungere gli 86 miliardi. Quota retail elevata: fino al 30% delle azioni è destinata a piccoli investitori, un segnale della volontà di coinvolgere anche il pubblico non istituzionale, sfruttando la community che ruota intorno al visionario Musk.

Questo collocamento porta la valutazione potenziale dell’azienda a 1.750 miliardi di dollari, una cifra che supera ogni precedente nel settore. Per comprendere la portata dell’operazione, basta osservare il rapporto prezzo/ricavi implicito: con ricavi stimati per il 2025 a 18,67 miliardi di dollari, il multiplo raggiunge quota 93,7. A titolo di confronto, high-flyers della tecnologia come Palantir quotano attorno a 81 volte i ricavi, mentre la stessa Tesla si ferma a 17. In assenza di utili (l’azienda ha chiuso il 2025 con una perdita netta superiore ai 4,9 miliardi), il fatturato resta il principale riferimento per la valutazione da parte degli analisti.

L’ambizione di SpaceX è rafforzata da una visione strategica di lungo termine, in linea con le tendenze del mercato: l’interesse per questo tipo di operazioni ha già attirato multinazionali come Alphabet (Google) con emissioni di bond secolari e altre big tech che raccolgono capitali per investimenti nell’intelligenza artificiale. Inevitabilmente, anche le modalità e i numeri dell’offerta sono destinati a stabilire nuovi benchmark, sia per la raccolta sia per il coinvolgimento dei diversi profili di investitori.

Dove finiranno i capitali raccolti: intelligenza artificiale, Starlink e nuovi progetti

Nel business plan presentato agli investitori, Elon Musk e il suo team hanno chiarito che la destinazione dei capitali raccolti sarà strettamente legata all’ampliamento e al rafforzamento di tre direttrici strategiche. Ecco in dettaglio dove confluiranno le risorse:

Sviluppo di infrastrutture per l’intelligenza artificiale : una quota significativa sarà riservata alla costruzione di data center dedicati al machine learning, necessari per sostenere progetti di intelligenza artificiale avanzata. La fusione della divisione xAI, già nota per il chatbot Grok, punta a rendere SpaceX competitiva nel segmento dell’AI rispetto a giganti come OpenAI e Anthropic.

: una quota significativa sarà riservata alla costruzione di data center dedicati al machine learning, necessari per sostenere progetti di intelligenza artificiale avanzata. La fusione della divisione xAI, già nota per il chatbot Grok, punta a rendere SpaceX competitiva nel segmento dell’AI rispetto a giganti come OpenAI e Anthropic. Espansione della rete satellitare Starlink : Starlink rappresenta il punto di forza del modello di business di SpaceX. I fondi saranno impiegati per incrementare la costellazione di satelliti a banda larga, assicurando una copertura globale e il progressivo miglioramento delle infrastrutture di connessione. Il mercato di riferimento, sempre più centrale dati i trend della digitalizzazione globale, continuerà a ricevere capitali, anche in funzione delle future evoluzioni verso data center orbitanti e tecnologie solari in orbita.

: Starlink rappresenta il punto di forza del modello di business di SpaceX. I fondi saranno impiegati per incrementare la costellazione di satelliti a banda larga, assicurando una copertura globale e il progressivo miglioramento delle infrastrutture di connessione. Il mercato di riferimento, sempre più centrale dati i trend della digitalizzazione globale, continuerà a ricevere capitali, anche in funzione delle future evoluzioni verso data center orbitanti e tecnologie solari in orbita. Sviluppo di nuovi veicoli spaziali e progetti pionieristici: i capitali finanzieranno la progettazione e produzione di lanciatori di ultima generazione, cargo spaziali, e nuove iniziative come le missioni lunari e la logistica orbitale. Questo segmento mantiene alta l’aaura innovativa, ma presenta rischi legati sia alla sostenibilità economica che alla complessità tecnologica.

La ripartizione degli investimenti potrà essere soggetta ad aggiustamenti in base all’andamento dei mercati e all’evoluzione del posizionamento competitivo. Tuttavia, la priorità resta il consolidamento della leadership nell’ambito di connessioni satellitari (Starlink) e l’inserimento forte dell’azienda nel nuovo ecosistema globale dell’intelligenza artificiale, che sta catalizzando enormi flussi di capitali anche fra i grandi attori tecnologici mondiali.

Valutazione, opportunità e rischi per gli investitori

Scommettere sul titolo SpaceX si traduce anche in una scommessa su Elon Musk, in quanto l’85% dei diritti di voto resta fortemente concentrato nelle sue mani. Ciò potrebbe assicurare una continuità strategica, ma al contempo espone il gruppo a rischi di governance e volatilità legati alle scelte imprenditoriali di una singola figura.

sul piano delle opportunità, la presenza in segmenti ad alta crescita – come i lanci spaziali, le telecomunicazioni satellitari e l’AI – offre potenzialità di ricavi elevati. Tuttavia, la valutazione monstre dell’IPO implica una soglia di ingresso particolarmente elevata per chi intende acquistare azioni sin dall’esordio. Secondo alcuni analisti, come Morningstar, una forchetta di prezzo così elevata potrebbe comportare una lieve sopravvalutazione nella fase iniziale, suggerendo che occasioni più interessanti per l’ingresso degli investitori potrebbero manifestarsi dopo la fase di assestamento post IPO.

I principali rischi individuati:

Perdita di redditività in due dei tre segmenti chiave (AI e veicoli spaziali), con solo Starlink in utile.

in due dei tre segmenti chiave (AI e veicoli spaziali), con solo Starlink in utile. Concentrazione dei diritti di voto e rischio di eccessiva dipendenza dalla visione imprenditoriale di Musk.

e rischio di eccessiva dipendenza dalla visione imprenditoriale di Musk. Inclusione negli indici : qualora SpaceX venisse inserita rapidamente nel Nasdaq 100, molti fondi passivi dovrebbero acquistare il titolo per riflettere la nuova composizione dell’indice, potenzialmente causando volatilità nel breve periodo sui mercati.

: qualora SpaceX venisse inserita rapidamente nel Nasdaq 100, molti fondi passivi dovrebbero acquistare il titolo per riflettere la nuova composizione dell’indice, potenzialmente causando volatilità nel breve periodo sui mercati. La valutazione basata su multipli di fatturato elevatissimi, in un contesto dove ricavi e utili futuri restano una scommessa legata a mercati in via di sviluppo.

È da notare che l’accelerazione delle IPO tech, guidata dall’AI, può portare a ondate speculative: la selettività e l’approccio razionale saranno elementi chiave per i portafogli orientati all’innovazione, soprattutto in questa fase di mercato.

SpaceX e lo scenario competitivo: il ruolo delle big tech e i mercati globali

Lo scenario competitivo in cui opera SpaceX è più dinamico che mai. Nel mercato dei lanci spaziali e dell’orbita terrestre, nuovi concorrenti crescono rapidamente. Tra questi, si segnalano realtà europee come The Exploration Company e colossi del settore difesa quali Thales Alenia Space, che stanno sviluppando capsule e soluzioni alternative sia per la logistica orbitale che per missioni verso la Luna.

Non va poi dimenticata la pressione esercitata dalle grandi aziende statunitensi dell’AI e dei semiconduttori. L’ondata di quotazioni (come quella di Cerebras, OpenAI e Anthropic) indica una tendenza dei capitali verso player in grado di offrire infrastrutture per IA avanzata. Il recente successo delle emissioni obbligazionarie di Alphabet conferma l’appetito del mercato per queste sfide di lungo termine, destinate a cambiare l’assetto tecnologico globale.

Il quadro è completato da un mercato del trasporto spaziale che – secondo osservatori come TEC – potrebbe triplicare nelle prossime due decadi, ma con una crescita incerta e fortemente dipendente dallo sviluppo di nuove stazioni spaziali e dal sostegno pubblico (es. NASA ed ESA). In questo contesto, la leadership tecnologica resta un asset strategico, ma la competizione si gioca su scala sempre più globale, tra equilibri politici e investimenti infrastrutturali che richiedono capitali colossali.