Ci sono diverse situazioni in cui la funzione dei desktop virtuali di Windows 10 può risultare comoda. Questa opzione consente di impostare più di un desktop, ognuno dei quali può contenere differenti configurazioni di programmi e strumenti.

Il caso più comune è quello in cui non siamo i soli a usare il computer di casa: la funzione ci permetterà allora di creare un desktop specifico per ciascun utente, con i relativi programmi più usati sempre a portata di mano. Un’altra eventualità è quella in cui serve avere a disposizione più scrivanie, una per ogni lavoro da svolgere.

Desktop multipli su PC, come farli

Immaginiamo di creare un desktop per quando vogliamo giocare, un altro per scrivere e un altro ancora per il montaggio video. Creare desktop virtuali è semplice, così come lo è esplorarli e passare dall’uno all’altro in base alle nostre esigenze. Un clic sul comando Visualizzazione attività, nella barra dei menu, è tutto quello che serve.

Come fare allora per utilizzare i desktop multipli e virtuali su Windows 10 e aggiornamenti successivi? Per accedere ai desktop virtuali, basta un singolo clic sull’icona che si trova in basso a sinistra nella barra, accanto a quella di Cortana. Vediamo il desktop scurirsi leggermente.

Creiamo subito una nuova scrivania cliccando sul comando Nuovo desktop, in basso a destra. Il desktop compare in basso nello schermo, accanto a quello principale. Facciamo clic sul nuovo desktop e, per fare una prova, apriamo qualche finestra o aggiungiamo un collegamento alla scrivania.

Vediamo che il desktop principale resa inalterato. Possiamo creare quanti desktop vogliamo e passarli in rassegna con un clic sulla rispettiva icona nella barra, oppure con i tasti Win+Tab. Per cancellarne uno clicchiamo sulla X.

Con il nuovo aggiornamento Fall Creator Update di Windows 10, in rampa di lancio, saranno introdotti i filtri a colori progettati per facilitare la differenziazione tra tonalità come il rosso e il verde e per offrire un concreto aiuto alle persone affette da daltonismo.

Queste nuove opzioni sono accessibili dal menu Start cliccando Impostazioni -> Accessibilità -> Color and High Contrast. Qui troviamo una nuova opzione che permette di scegliere un filtro colore da un menu a tendina.