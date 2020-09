Il modo più economico e veloce per navigare in Internet da casa senza una linea fissa, una connessione wireless o una satellitare, è quello di trasformare il nostro smartphone in un hotspot Wi-Fi personale. In questo modo il cellulare diventa un modem wireless cui si possono collegare altri dispositivi per condividere la navigazione attraverso la rete 3G o 4G. Quasi tutti gli smartphone di nuova generazione supportano la funzione di hotspot e solo alcuni modelli più datati ne sono sprovvisti. In via preliminare è però fondamentale verificare il piano dati di navigazione attivo sullo smartphone. Diversi abbonamenti offrono anche 30 GB di navigazione al mese che difficilmente verranno utilizzati dallo smartphone e che possono essere sfruttati per navigare da PC o tablet.

Per attivare l’hotspot personale su un cellulare Android, andiamo in Impostazioni -> Rete e Internet, poi su Hotspot e tethering e mettiamo su On l’opzione Hotspot Wi-Fi. Tocchiamo, quindi, Configura hotspot Wi-Fi e in Nome di rete assegniamo il nome con cui vogliamo che la rete Wi-Fi creata dallo smartphone venga riconosciuta. Impostiamo poi la password di rete e tocchiamo Salva. A questo punto possiamo utilizzare le credenziali per connetterci allo smartphone da altri dispositivi senza fili e navigare utilizzando il telefonino come modem. Per avere un maggior controllo sul traico consumato e non superare il limite mensile, è possibile usare l’app gratuita per Android Glasswire che si scarica da Play Store.

Andando nel menu delle impostazioni e accedendo a Piano dati possiamo impostare il piano dati attivo sul cellulare. In questo modo, l’app visualizza una notifica che indica l’utilizzo dei dati per un determinato periodo e avvisa quando ci si avvicina al limite. Quando si attiva l’hotspot personale, lo smartphone tende a riscaldarsi e la batteria si consuma molto più velocemente: è bene considerarlo se non si vuole correre il rischio di ritrovarsi con il cellulare scarico e senza avere a disposizione una presa di corrente.

Se invece abbiamo un iPhone o un iPad con la SIM per navigare, andiamo in Impostazioni -> Hotspot personale e tocchiamo il cursore in alto per attivarlo. Tocchiamo quindi Password Wi-Fi, impostiamo la chiave di rete e tocchiamo Fine per salvare. Con l’hotspot personale ci si può collegare al modem del cellulare anche attraverso il Bluetooth e il cavo USB.