Gli utenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra possono usare la nuova app Mappe di Apple, che offre una navigazione più veloce e accurata, e viste complete di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali per rendere più facile la pianificazione degli spostamenti. Oltre alla nuova mappa, ci sono altre funzioni che permettono agli utenti di navigare ed esplorare il mondo.

Le novità nelle nuove Mappe di Apple

La funzione Indicazioni Siri con linguaggio naturale (Siri Natural Language Guidance) offre indicazioni dal suono più naturale come “Al prossimo semaforo, svolta a sinistra”. La funzione Indicazioni per scegliere la corsia (Lane guidance) aiuta a evitare le svolte sbagliate e gli errori di direzione suggerendo agli utenti la corsia corretta prima di dover svoltare o prendere un’uscita.

La funzione controllo elettronico della velocità avvisa gli utenti quando si avvicinano alle fotocamere per i controlli di velocità e i semafori rossi lungo un percorso, con anche la possibilità di vedere sulla mappa dove si trovano. Le grandi città di tutto il mondo usano le zone di traffico congestionato per aiutare a ridurre il traffico nelle aree maggiormente congestionate, e ora Mappe permette agli utenti in Italia di vedere queste zone sulla mappa e di evitarle quando sono attive.

Gli utenti possono anche condividere un orario di arrivo previsto usando la funzione Condivisione dell’orario di arrivo (Share ETA), con familiari, amici e colleghi con un semplice tocco o chiedendo a Siri.

Il destinatario può seguirne lo spostamento, e Mappe lo aggiorna con una nuova stima dell’orario di arrivo del viaggiatore se si verifica un ritardo significativo. In arrivo con iOS 15, i passeggeri dei trasporti pubblici in Italia possono trovare le stazioni vicine e annotare le linee preferite. Mappe segue automaticamente il percorso selezionato sui mezzi di trasporto, avvisando gli utenti quando è quasi ora di scendere, e gli utenti possono anche tenerne traccia su Apple Watch.

Le informazioni in tempo reale sui trasporti forniscono orari dettagliati dei trasporti pubblici, orari di partenza in tempo reale, orari di arrivo, la posizione attuale di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare a pianificare il viaggio.

Mappe include informazioni in tempo reale come le interruzioni del servizio. Gli utenti possono ora segnalare un incidente, un pericolo o il controllo della velocità lungo il loro percorso facendo sapere a Siri “C’è un incidente più avanti” o “C’è qualcosa sulla strada”. Gli utenti possono anche segnalare quando gli incidenti visualizzati sulla mappa sono stati risolti, il tutto rimanendo concentrati sulla guida.