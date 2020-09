Adatto ai soggiorni meno spaziosi, il TV OLED 4K HDR A9 della Serie Master di Sony riunisce in 48 pollici le innovazioni del gruppo giapponese nel campo dell’elaborazione delle immagini e del sonoro. Ad alimentarlo ci pensa il processore d’immagine X1 Ultimate, progettato per analizzare i dati e valorizzare il contrasto degli schermi Oled. Il televisore è dotato della funzione Pixel Contrast Booster per valorizzare tonalità e contrasti nei punti luce e restituire ombre e sfumature, profondità, texture sottili.

Il TV OLED 4K HDR A9 della serie Master sfrutta la tecnologia X-Motion Clarity che preserva la nitidezza e la fluidità della scena: i movimenti sono controllati con la massima precisione per ridurre le sfocature e riprodurre le sequenze ad alta velocità senza penalizzare la luminosità.

Nuovo TV OLED 4K HDR A9 della serie Master da 48 pollici

La serie A9 offre un’esperienza audiovisiva immersiva grazie ad Acoustic Surface Audio, il sistema che trasforma lo schermo del televisore in uno speaker. La coppia di attuatori posteriori fa vibrare il pannello producendo un suono che sembra provenire dal punto della scena in cui si sta svolgendo l’azione. Il subwoofer integrato sul retro del TV completa l’insieme con un audio ricco di bassi. Il nuovo TV A9 integra il Netflix Calibrated Mode, una modalità sviluppata per i contenuti della piattaforma Netflix. La serie è ottimizzata per i contenuti Imax Enhanced e dunque con colori, contrasti, chiarezza e suoni di qualità superiore.

Il televisore OLED 4K HDR A9 della Serie Master di Sony è dotato di Ambient Optimization, tecnologia che affina la qualità d’immagine e audio in ogni ambiente. Il sistema regola la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se la stanza è luminosa e riducendola se è buia. Ambient Optimization rileva gli oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.

La linea A9 include Android TV con assistente Google, Google Play Store e Chromecast built-in per dare accesso immediato a contenuti, servizi e dispositivi. Con l’Assistente Google e i dispositivi dotati di Amazon Alexa basta usare la voce per lanciare i video di YouTube da Google Home, gestire la riproduzione, cambiare canale o alzare il volume. Gli utenti di Apple AirPlay 2 possono riprodurre film, musica, giochi e foto dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente sul televisore. La tecnologia di Apple HomeKit permette di controllare il TV da iPhone, iPad o Mac. Il prezzo è di circa 1.800 euro.