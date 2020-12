Al via il download di Clips, l’app Apple per creare video su iOS. Clips 3.0 presenta un’interfaccia semplificata e browser a schermo intero su iPhone che rendono più semplice registrare e aggiungere effetti. Su iPad, Clips supporta l’orientamento orizzontale, la funzione di scrittura a mano con Apple Pencil e l’uso di un trackpad o mouse Bluetooth.

La nuova versione consente agli utenti di realizzare video in diversi formati, anche in orizzontale e verticale. Ed è ottimizzata per registrare e condividere contenuti HDR utilizzando la fotocamera posteriore di tutti i modelli di iPhone 12. Clips supporta i video in orizzontale e verticale e quindi è adatta per creare storie su Instagram e Snapchat, ma anche video con orientamento orizzontale su YouTube.

Tutte le novità di Clips 3.0

La principale novità di Clips è la schermata di registrazione riprogettata che scorre al di sopra del visore quando si catturano immagini in orizzontale o in verticale. Gli utenti possono visualizzare in contemporanea più contenuti con i browser Effetti, Media e Progetti ridisegnati. Sfiorando verso l’alto sul browser Effetti compare una scheda a tutta altezza con adesivi ed etichette per personalizzare i video.

Clips introduce inoltre una serie di contenuti inediti, fra cui 8 nuovi adesivi per i post sui social network, 6 frecce e forme e 25 nuove colonne sonore che si adattano in automatico alla lunghezza dei video. Gli utenti possono appieno il display di iPad registrando e montando i contenuti in orizzontale e possono collegare una Magic Keyboard o Smart Keyboard e un trackpad o un mouse Bluetooth.

Clips apre in automatico un nuovo progetto in formato orizzontale 4:3 per guardare video a tutto schermo su iPad. Ora supporta anche la nuova funzione di scrittura a mano di iPadOS 14, che converte il testo scritto a mano con Apple Pencil in testo digitale su etichette e poster. Su iPhone, Clips apre in automatico un nuovo progetto in verticale nel formato 16:9, velocizzando la creazione di video per le piattaforme social.

Sono stati aggiornati filtri, poster, Titoli live e scene per i selfie per registrare video in nuovi formati per arricchire un post. Il menu di condivisione aggiornato visualizza un’anteprima del video da condividere. I video possono essere condivisi in qualsiasi formato supportato utilizzando le nuove opzioni per l’esportazione.

Clips consente registrare video HDR con colori e contrasto usando la fotocamera posteriore di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Gli utenti possono registrare i filmati in HDR direttamente nel progetto e aggiungere foto e altri video HDR dalla libreria Foto. Clips consente di condividere il video finale in automatico come file Dolby Vision HDR. Clips 3.0 è disponibile da oggi come aggiornamento gratuito sull’App Store per iPhone, iPad e iPod touch con iOS 14 o iPadOS 14 o versioni successive.