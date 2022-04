Arriva sul mercato la nuova serie Galaxy Tab S8, che include Galaxy Tab S8 e S8+, e Tab S8 Ultra, il tablet della gamma con il display più ampio e le prestazioni più avanzate della gamma. L’hardware, le funzioni di produttività premium e l’ecosistema senza soluzione di continuità sono combinati in un unico dispositivo.

La serie Galaxy Tab S8 offre una migliore esperienza di videoconferenza, con fotocamere anteriori ultra grandangolari, una configurazione a tre microfoni e una tecnologia intelligente di auto-framing. Offre capacità multitasking con Windows Multi-active potenziato e Samsung DeX, una condivisione di file facile e sicura con Quick Share protetto da password, e una maggiore produttività con il nuovo, processore super-veloce da 4nm e una più fluida S Pen inclusa nella confezione. Tutto questo è racchiuso in un sottile telaio Armor Aluminum per una maggiore portabilità.

Nuove specifiche all’avanguardia per Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra offre un’esperienza tablet che passa dall’ampio display Super Amoled da 14,6 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Mette in mostra anche le cornici più sottili di sempre di un Galaxy Tab a 6,3 mm che offre un rapporto ottimale tra schermo e corpo. Lo scehermo è contenuto nel telaio è protetto da una cornice in alluminio Armor che è oltre il 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto a Galaxy Tab S7.

Dotato di due fotocamere anteriori da 12 megapixel, Tab S8 Ultra trasforma l’esperienza di videochiamata con una qualità video 4K professionale. L’hardware avanzato incontra il software con la tecnologia auto-framing di Samsung che mantiene l’utente a fuoco durante una chiamata, mentre anche lo zoom in o out si attiva per includere nuovi partecipanti. I tre microfoni di precisione utilizzano la tecnologia avanzata di riduzione del rumore per evitare rumori indesiderati di sottofondo. I Quad Speakers con Dolby Atmos, presenti su tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8, assicurano suoni con dettagli e chiarezza realistici.

Dotati del primo chip a 4nm, Galaxy Tab S8 e S8+ offrono anche una RAM e una memoria di archiviazione più ampie. Tab S8 Ultra offre fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, e tutti e tre i modelli offrono uno la memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale. Galaxy Tab S8 è la prima serie di tablet Samsung a supportare il Wi-Fi 6E, che fornisce fino al doppio della larghezza di banda e la velocità massima di Wi-Fi 6, e con una qualità di rete ottimizzata. In alternativa, è possibile condividere contenuti con il Galaxy 5G sia per collegarsi a lezione in remoto o per gestire le email in viaggio.

Supporta la ricarica super-veloce a 45W, che può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti. Se altri dispositivi hanno bisogno di una carica mentre l’utente è fuori casa, è necessario soltanto collegare Galaxy Tab S8 a uno smartphone Galaxy S22 con un cavo USB-C, e la batteria a ricarica rapida del tablet può fungere da caricabatterie portatile. Tab S8 Ultra e Tab S8+ sono dotati di una nuova e perfezionata S Pen che utilizza un algoritmo di previsione per una latenza bassa. Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile in Graphite mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre sofisticate tonalità: Graphite, Silver e Pink Gold.