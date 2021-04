Samsung Galaxy Tab A mette in mostra uno schermo da 10,5 pollici con risoluzione pari a 1.920 x 1.080 pixel e luminosità massima di 520 nit. Il case del Samsung Galaxy Tab 10 è in materiale plastificato. Sul lato destro è presente il lettore di schede micro-SD, utile per incrementare lo spazio di archiviazione predefinito da 32 GB sino a 400 GB.

Fiore all’occhiello di questo dispositivo è il comparto hardware, in grado di offrire prestazioni degne di nota: il processore è il Cortex Octa Core da 1,8 GHz. A produrlo è la stessa azienda sudcoreana. Poi vi è una GPU 3-core Mali-T830. Ottima la batteria, la cui autonomia massima è pari a 15 ore, tenendo conto della visualizzazione video.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, le due fotocamere e i due speaker raggiungono la sufficienza. Nel complesso, il Samsung Galaxy Tab A è un valido tablet da 10 pollici che si contraddistingue per un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Toshido W109

Toshido W109 è un tablet con schermo IPS da 10,1 pollici e risoluzione da 1.280 x 800 pixel. La qualità costruttiva è nel complesso di pregevole fattura, per via della cover posteriore in materiale metallico, in grado di garantire resistenza a fronte di urti e di cadute. L’hardware del Toshido W109 si rivela discreto: il processore è esattamente lo stesso montato sullo Yestel Y7 che analizzeremo successivamente. La RAM è da 4 GB.

La versione nativa della memoria interna offre uno spazio di archiviazione da 64 GB, da ampliare con l’apposita scheda micro SD. Sufficiente infine l’autonomia della batteria da 5.000 mAh: 4 ore di riproduzione video sono sufficienti per un uso entertainment.

Yestel X7

Yestel X7 è un tablet Android entry level, maneggevole per via della scocca posteriore in materiale metallico. Display da 10 pollici, la risoluzione è da 1280 x 800 pixel. Tuttavia, Yestel X7 può contare su un hardware di tutto rispetto: il processore è un MediaTek Quad Core da 1,3 GHz, la RAM è da 4 GB e il taglio di memoria interna è da 64 GB.

Ma è nell’autonomia della batteria che risiede il valore aggiunto di questo modello, meritevole di acquisto nel 2021: con 8.000 mAh sia navigando in Wi-Fi che in Lte, che si guardino di continuo video o che si ascolti musica, a fine giornata ci si arriva senza intoppi. Utilizzarlo poi con la tastiera Bluetooth e le cuffie in-ear, accessori forniti da produttore insieme alla cover protettiva e al cavetto OTG è tutt’altra cosa.