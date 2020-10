Con il Samsung Galaxy A42 l’azienda sudcoreana punta a rendere disponibile la connettività 5G a un prezzo accessibile. Il dispositivo è dotato di tutte le innovazioni essenziali che caratterizzano la serie Galaxy A, come la quadrupla fotocamera, il display Infinity-U e la batteria a lunga durata.

Il motivo stratificato sulla parte posteriore dello smartphone aggiunge una finitura moderna e sofisticata. Il design ergonomico e i bordi arrotondati rendono il dispositivo comodo da impugnare e facile da usare con una sola mano. A bordo c’è spazio per 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, insieme al supporto per schede MicroSD fino a 1 TB.

Samsung Galaxy A42 5G, caratteristiche tecniche

Display Infinity-U Super Amoled HD+ da 6,6 pollici, Samsung Galaxy A42 5G è dotato di una quadrupla fotocamera professionale per catturare immagini di qualità. La fotocamera principale da 48 megapixel insieme alla fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel permettono di scattare straordinarie immagini panoramiche, mentre la fotocamera Macro da 5 megapixel e la fotocamera di profondità da 5 megapixel catturano ogni dettaglio degli oggetti a distanza ravvicinata e consentono di creare un effetto di sfocatura dello sfondo intorno al soggetto. La fotocamera anteriore da 20 megapixel è in grado di scattare selfie ed effettuare videochiamate di alta qualità. In sintesi:

Dimensioni: 164,4 x 75,9 x 8,6 mm per 193 g

Display: Super AMOLED HD+ da 6,6 pollici Infinity-U

Fotocamere: posteriore da 48 MP AF (F1.8) + 8 MP FF (F2.2) + 5 MP FF (F2.4) + 5 MP FF (F2.4); anteriore da 20 MP FF (F2.2)

Processore: Qualcomm SM7225-2-AB dual core 2.2 GHz + Hexa Core 1.8 GHz

RAM: 4 GB

Archiviazione: 128 GB e microSD dino a 1 TB

Batteria: capacità 5.000 mAh e ricarica rapida a 15 W

Lettore di impronte digitali sullo schermo, ricarica rapida Type-C, Samsung Pay

Samsung Galaxy A42 5G sarà disponibile in Italia da fine ottobre a partire da 369,90 euro, online sul sito di Samsng e in esclusiva per Vodafone. Il nuovo smartphone sarà disponibile in tre differenti colorazioni: Prism Dot Black, Prism Dot White e Prism Dot Gray.

Per dirla con le parole di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia, questo è lo smartphone 5G più economico mai realizzato da Samsung. Galaxy A42 5G unisce caratteristiche e innovazioni avanzate con la connettività super veloce del 5G. È un esempio dell’impegno del produttore per fornire la connettività di nuova generazione a sempre più persone.