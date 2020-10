Possiamo definire lo smartphone Google più conveniente. La strategia della società di Mountain View nella realizzazione di Pixel 5 è di non inseguire i top di gamma presenti sul mercato proponendo moderati aggiornamenti incrementali. Google Pixel 5 (dimensioni pari a 144,7 x 70,4 x 8 mm per un peso complessivo di 151 grammi) presenta un corpo in alluminio spazzolato ed è disponibile nelle opzioni di colore Just Black e Sorta Sage.

Offre resistenza all’acqua e alla polvere e viene fornito con un pulsante di accensione colorato, al pari dei precedenti Pixel. Nella parte posteriore c’è un alloggiamento quadrato per la fotocamera che presenta due obiettivi e il modulo flash mentre un sensore di impronte digitali si trova al centro. Nella parte anteriore fanno mostra di sé cornici attorno al display molto ridotte e un foro posto nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera anteriore.

Scheda tecnica completa di Google Pixel 5

Esiste solo una versione di Pixel 5, equipaggiato con sistema operativo Android 11, quella con un display da 6 pollici, rispetto alla coppia Pixel 4 da 5,7 pollici e Pixel 4 XL da 6,3 pollici. Lo schermo del nuovo device ha una risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel (432ppi), utilizza un pannello Oled con un aspetto 19,5:9 e supporta l’HDR. C’è anche un foro per la fotocamera anteriore. Google si attiene anche alla frequenza di aggiornamento di 90 Hz che è apparsa sui modelli Pixel 4.

Sul fronte hardware, Google ha cambiato leggermente direzione. Pixel 5 passa al Qualcomm Snapdragon 765G anziché sull’ammiraglia SD865 o SD865 Plus. L’hardware SD765G integra il 5G. Ci sono 8 GB di RAM a bordo, insieme a 128 GB di memoria interna, ma non è presente la microSD per l’espansione della memoria. Aumenta la capacità della batteria con Pixel 5 rispetto a Pixel 4 e Pixel 4 XL fino a 4.080 mAh con ricarica rapida da 18 W e ricarica wireless Qi. In termini di biometria, Pixel 4 offriva lo sblocco facciale ma nessun sensore di impronte digitali. Adesso Google è tornato allo scanner di impronte digitali posteriore.

Capitolo fotocamera, Pixel 5 mette in mostra un obiettivo ultra grandangolare da 16 megapixel con un’apertura di f/2.2 e un campo visivo di 107 gradi. Il secondo obiettivo è da 12,2 megapixel, con un’apertura di f/1,7 come il Pixel 4. A bordo c’è spazio anche per una fotocamera frontale da 8 megapixel, f/2.0 con messa a fuoco fissa.

Google continua a offrire funzionalità come Night Sight con ulteriori miglioramenti e funzionalità tra cui un HDR + con Bracketing, Night Sight in modalità Ritratto. Almeno in questa prima fase sarà diponsibile solo negli Stati Uniti, e in Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan e Australia al prezzo di 699 dollari. In sintesi.