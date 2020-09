Si chiama Samsung Galaxy S20 FE e le due lettere stanno per Fan Edition. In buona sostanza si tratta di uno smartphone che si rivolge a un target più giovane. Il prezzo è inferiore, ma il telefono ha specifiche di fascia alta come uno schermo a 120 Hz, che rende le immagini molto fluide. Il display da 6,5 pollici ha una risoluzione pari a 2.400 x 1.080 pixel, in grado di assicurare una visione nitida.

Il design del Galaxy S20 FE è paragonabile a quello di Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, ma con alcune inevitabili differenze. Ad esempio, lo schermo non ha bordi arrotondati e i bordi sono leggermente più spessi. Equipaggiato con Android 10, il supporto software è garantito per tre anni. Significa che lo smartphone riceverà aggiornamenti ad Android 11, 12 e 13 oltre alle principali patch di sicurezza per rimanere protetti dalle vulnerabilità nel sistema operativo mobile.

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S20 FE

Come con tutti gli altri telefoni Samsung, anche nel caso del Galaxy S20 FE è presente il software One UI del produttore. Nonostante l’aspetto leggermente più economico, Samsung ha dotato il dispositivo di fotocamere versatili. Il dispositivo ne mette in mostra una principale da 12 megapixel, che scatta foto di alta qualità e video 8K. Presente anche un grandangolo da 12 megapixel con il quale migliorare l’esperienza d’uso, soprattutto quando si scattano foto di paesaggi o città.

Il teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x si rivela una comodità perché permette di ingrandire senza compromettere la qualità. Per avvicinare ancora di più l’immagine è possibile utilizzare la cosiddetta funzione Space Zoom. Ciò consente di ingrandire fino a 30x, anche se la qualità dello scatto è destinata a peggiorare. Tuttavia, se si ingrandisce fino a 10x, le foto saranno comunque nitide.

Una fotocamera da 32 megapixel è disponibile per scattare selfie ed è posizionata in un foro nello schermo. La fotocamera combina i pixel per realizzare autoritratti da usare anche per le videochiamate. La fotocamera selfie supporta il riconoscimento facciale anche se è meno sicuro dello scanner di impronte digitali sotto lo schermo. Samsung Galaxy S20 FE si distingue anche per la capiente batteria da 4500 mAh.

Secondo Samsung dura un’intera giornata anche in caso di uso del telefono in modo intensivo. Il dispositivo supporta la ricarica rapida con un massimo di 25 Watt, ma Samsung non fornisce l’adattatore necessario. La confezione contiene un caricabatterie da 15 Watt, che impiega più tempo per guadagnare energia.

Disponibili nei 6 colori Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange, Samsung Galaxy S20 FE sarà in vendita dal 2 ottobre 2020 nella versione 4G a un prezzo di listino di 669 euro e, solo su Samung.com e Amazon, nella versione 5G a 769 euro.