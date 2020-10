Sono numerose le novità che il nuovo aggiornamento iOS 14 porta con sé, alcune delle quali non immediatamente visibili. Pensiamo ad esempio all’app Casa che semplifica il controllo delle case intelligenti con nuovi suggerimenti di automazione e controlli estesi nel Centro di Controllo per un accesso più rapido ad accessori e scene. Adaptive Lighting per i sistemi di illuminazione compatibili con HomeKit regola la temperatura del colore nel corso della giornata, e il riconoscimento facciale in videocitofoni e videocamere compatibili utilizza l’intelligenza on-device da Apple TV o HomePod per identificare i visitatori. L’app Casa e HomeKit sono protette da crittografia end-to-end.

Funzioni nascoste in iOS 14

Grazie alle versioni digitali delle chiavi, gli utenti di iOS 14 possono usare l’iPhone per aprire e accendere l’auto. Le chiavi possono essere facilmente condivise in Messaggi o disabilitate tramite iCloud se si perde il dispositivo; sono disponibili da oggi per le vetture compatibili tramite la tecnologia NFC. L’app Meteo tiene gli utenti aggiornati su eventi meteorologici violenti, mentre un nuovo grafico delle precipitazioni nell’ora successiva mostra le precipitazioni minuto per minuto quando è prevista pioggia.

Safari offre un report sulla privacy: gli utenti vedranno quali soluzioni di tracking cross-site sono state bloccate. Il monitoraggio sicuro delle password aiuta a localizzare le password salvate potenzialmente coinvolte in una violazione dei dati, mentre la funzione di traduzione integrata è disponibile per intere pagine web. L’app Salute ha nuove esperienze per gestire il sonno e una migliore comprensione dei livelli audio che potrebbero avere un impatto negativo sull’udito. Una nuova Health Checklist offre un luogo centralizzato dove gestire le funzioni di salute e sicurezza, inclusi SOS emergenze, Cartella clinica, ECG, rilevamento cadute e altre. L’app Salute supporta nuovi tipi di dati per mobilità, dati sanitari, sintomi ed ECG.

Siri in iOS 14 risponde a domande complesse con informazioni ottenute da Internet. Quando si usa la dettatura tramite tastiera per messaggi, note, email e altro, viene tutto elaborato sul dispositivo. Translate è progettata per essere l’app migliore e più facile da usare per tradurre le conversazioni, grazie alla traduzione veloce e naturale di voce e testo in 11 lingue diverse.6 La modalità on-device consente agli utenti di provare le funzioni dell’app offline per traduzioni private.

Le caratteristiche di accessibilità di iOS 14 includono Back Tap, che offre un nuovo modo rapido per attivare gesti, attività e abbreviazioni accessibilità, rilevamento della lingua dei segni nelle chiamate FaceTime di gruppo e Sound Recognition, che utilizza l’intelligenza integrata nel dispositivo per avvisare gli utenti quando rileva il suono di un allarme antincendio o di un campanello. VoiceOver, il lettore di schermo leader di settore per la comunità di persone non vendenti, riconosce automaticamente ciò che viene visualizzato a video, per rendere ancora più accessibili app ed esperienze web a un maggior numero di persone.

Apple One è il modo più facile per ottenere molti servizi Apple in abbonamento. I clienti possono scegliere un unico piano adatto alle loro esigenze o a quelle della famiglia. Gli utenti possono iscriversi a Apple One a partire dal prossimo autunno.