Tempi di novità per Motorola con la presentazione dei nuovi smartphone della serie G, Moto G 5G e G9 Power. Come suggeriscono i nomi dello smartphone, il Moto G 5G (166,1 x 76,1 x 9,9 millimetri per un peso complessivo di 212 grammi) è uno smartphone 5G mentre il G9 Power (dimensioni pari a 172,14 x 76,79 x 9,66 mm per 221 grammi) si concentra maggiormente sulla durata della batteria con la sua batteria da 6.000 mAh.

Il design dei due dispositivi è molto simile, ma non è il solo punto in comune. Entrambi i device sono infatti equipaggiati con sistema operativo Android 10. Il Moto G 5G è disponibile al prezzo di listino di 369,99 euro mentre per il Moto G9 Power occorrono almeno 249,99 euro.

Motorola Moto G 5G

Motorola Moto G 5G è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 750 G, display FHD + Max Vision da 6,7 pollici, triple fotocamere posteriori, rivestimento idrorepellente, fino a 6 GB di RAM, fino a 128 GB di spazio di archiviazione e batteria da 5.000 mAh con ricarica TurboPower da 20 W. Le specifiche sono le seguenti:

Display FHD + da 6,7 pollici (2.400 x 1.080 pixel) Max Vision, HDR10

CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 750G da 394 ppi

4 GB di RAM

64 GB, 128 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB tramite slot microSD

Fotocamere posteriori: 48 megapixel f1.7 quad-pixel (principale), 8 megapixel f2.2 (ultra grandangolare), 2 megapixel f2.4 (macro)

Fotocamera anteriore da 16 megapixel f2.0 quad-pixel

Dual-Sim (nano)

5G, 4G, Bluetooth 5.1, NFC

WiFi 802.11 a / b / g / n / ac

Gps, A-Gps, Ltepp, Supl, Glonass, Galileo

Scanner di impronte digitali (posteriore), jack audio

Usb 3.1 Type-C da 3,5 mm

Altoparlante singolo

Doppio microfono

Rivestimento idrorepellente

Android 10

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 20 W

Colori: Volcanic Grey e Froasted Silver

Motorola Moto G9 Power

Motorola Moto G9 Power ha un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, display HD + Max Vision da 6,8 pollici, batteria da 6.000 mAh con TurboPower da 20 W e tre fotocamere posteriori. La scheda tecnica rivela le seguenti caratteristiche: