Display da 10,8 pollici widescreen 2K ad alta nitidezza con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e 359 pps, Huawei MediaPad M5 è dotato di altoparlanti professionali Harman Kardon ed elevata autonomia della batteria. Proprio lo schermo è uno dei tratti distintivi, tenendo conto che con quasi il doppio dei pixel di uno schermo HD, assicura alta qualità nella riproduzione di immagini e video.

La sottigliezza della cornice e lo speciale design dello schermo widescreen da 16:10 rappresentano plus aggiuntivi per migliorare l’esperienza di visione. La tecnologia ClariVu migliora il rapporto di contrasto delle immagini fino al 20%, mentre la modalità salva-vista filtra la luce blu dannosa eliminando lo sforzo oculare durante la visione.

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, trovano spazio la nuova interfaccia EMUI 8.0 e il sistema operativo Android Oreo con 32 GB di spazio di archiviazione nel caso di MediaPad M5 da 8,4 e 10,8 pollici oppure con 64 GB di archiviazione con MediaPad M5 Pro da 10,8 pollici. Ad alimentarlo ci pensa il chip Kirin 960 con un consumo di batteria da tenere sotto controllo.

Il tablet permette infatti di guardare fino a 1 ora e mezza di video con una carica di 30 minuti grazie alla nuova tecnologia 9V2A FastCharge. Il produttore cinese assicura fino a 10 ore di autonomia con una ricarica completa su MediaPad M5 Pro e MediaPad M5 o fino a 12 ore con MediaPad M5 da 10.8 pollici.

Lenovo Yoga Tab 3 Pro

L’alluminio è il materiale che contraddistingue il tablet Lenovo Yoga Tab 3 Pro con le sue ottime prestazioni audio: le quattro casse JBL permettono di ascoltare un film o una traccia musicale con una qualità che supera di gran lunga tutte le aspettative, dando l’impressione di avere un piccolo televisore portatile. Anche la qualità video non va sottovalutata: la risoluzione pari a 2.560 x 1.600 pixel assicura un’ottima resa con lo streaming dei contenuti video. Il Lenovo Tab Yoga 3 Pro è tra i migliori tablet per la visione di film e serie TV lontani dalla televisione.

La peculiarità è la presenza di un pratico proiettore che consente di inviare l’immagine sul muro. Il bordo arrotondato del Lenovo Yoga Tab 3 Pro ha una duplice funzione. Serve come cerniera per il supporto rotante e come contenitore per il mini proiettore integrato, capace di proiettare il contenuto del display direttamente sul muro.

La velocità di lavoro dello Yoga Tab 3 Pro è elevata: quasi quanto due iPad. La batteria da 10.200 mAh con uso intenso regge 15 ore. Il proiettore invece può funzionare ininterrottamente per un paio d’ore. Il processore Intel x5-Z8550 serie Atom Cherry Trail da 1.44 – 2.40 GHz è la memoria da 32 GB di base permettono un utilizzo ottimale di questo modello con la batteria che offre circa 20 ore di utilizzo continuativo del tablet.