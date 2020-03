Alla ricerca dei migliori notebook in questo mese di marzo 2020, quelli in grado di coniugare al meglio prezzo e qualità. La maggior parte di questi sono basati su Windows 10, ma naturalmente c’è anche Apple a fare la sua parte con il MacBook Pro, sebbene il prezzo sia sensibilmente più elevato.

Dell XPS 13

Dell XPS 13 è un notebook compatto e leggero e include una batteria di lunga durata in grado di affrontare le giornate più impegnative. Dell offre il modello base con 256 GB di memoria SSD e 4 GB di RAM, ma per chi ha bisogno di più potenza per il multitasking sono disponibili anche 8 GB di RAM. A completare il quadro ci sono processore Intel Core di decima generazione e display 4K da 13,4 pollici con cornici ultrasottili.

HP Spectre X360

HP Spectre X360 ha uno schermo che può ruotare di 360 gradi, supporta uno stilo ed è disponibile con un display 4K. HP promette 13,5 ore di durata della batteria e permette di configurare l’X360 con un processore Intel Core i5 o core i7 fino all’ottava generazione. I prezzi sono decisamente per un modello entry-level così ben equipaggiato e con molte opzioni di personalizzazione.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Il ThinkPad X1 Carbon è è sottile, leggero e ha un bell’aspetto. Il pacchetto completo include un ottimo schermo e potenza a sufficienza per le attività che la maggior parte degli utenti deve svolgere in maniera continuativa. Il passo in più è lo schermo con il supporto HDR. Dalla sua anche una gamma completa di porte che permette di risparmiare in adattatori e chiavi hardware, e il supporto ai controlli vocali Alexa.

Microsoft Surface Laptop 3

Surface Laptop 3 è la visione di Microsoft del laptop. La terza generazione è maggiormente raffinata con un aspetto accattivante una tastiera in metallo e diverse finiture di colore. Sebbene sia possibile configurare un MacBook Pro con più potenza, il laptop Surface funziona alla perfezione con processori Intel Core di decima generazione, fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione SSD. Il display PixelSense da 13,50 pollici ha un bell’aspetto e supporta il touch. Microsoft promette fino a 11,5 ore di durata della batteria.

Razer Blade Stealth

Razer Blade Stealth è un laptop da 13 pollici super sottile, potente e in grado di svolgere le funzioni di un impianto di gioco o editing. Già aggiornato rispetto alla versione iniziali, è dotato di touchscreen 4K e supporto per Windows Hello. Razer promette fino a 13 ore di autonomia per affrontare la giornata ovvero esperienze di gioco a non finire. Razer Chroma per la tastiera offre 16,8 milioni di colori con personalizzazione dei tasti. Alimentato da un processore Quad Core Intel Core i7 di ottava generazione, offre la potenza necessaria per lavorare e giocare.