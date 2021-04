Microsoft Surface Laptop 4, disponibile per un pubblico consumer e business, conserva il design e i materiali del modello precedente, ed è stato ottimizzato per una fruizione di tutte le esperienze Microsoft. Surface Laptop 4 sarà disponibile in Italia nella versione con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5 pollici o nel modello da 15 pollici, con finiture di metallo nella colorazione nera o platino.

La scelta è tra un processore Intel Core di undicesima generazione o il processore mobile AMD Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core). Per entrambe le opzioni, Microsoft ha collaborato con i produttori per personalizzare il silicio in modo da aumentare le prestazioni offrendo una maggiore durata della batteria.

Surface Laptop 4 include una fotocamera frontale HD integrata con capacità operative in condizioni di scarsa luminosità e un microfono da studio in array, per assicurare una migliore resa audio.

Il nuovo dispositivo Surface permette inoltre di fruire dei propri contenuti in maniera immersiva, grazie a un display touchscreen con 201 ppi e altoparlanti Dolby Atmos. Surface Laptop 4, nella versione da 13,5 e da 15 pollici sarà disponibile per un pubblico consumer e business dal 27 aprile, rispettivamente a partire da 1.149 euro e 1.499 euro. I nuovi dispositivi sono preordinabili sul Microsoft Store, presso i principali rivenditori specializzati e i partner Microsoft per le configurazioni business.

Nuovi accessori Microsoft 2021

Microsoft ha quindi annunciato le nuove Surface Headphones 2+ for Business e un nuovo assortimento di accessori audio e video certificati per Microsoft Teams per interagire con le proprie app di video conferenza.

Surface Headphones 2+ for Business conservano tutte le funzionalità della famiglia Surface Headphones, tra cui 13 livelli di cancellazione attiva del rumore, cuscinetti auricolari, un avanzato sistema di 8 microfoni per garantire un suono chiaro e un’autonomia fino a 18 ore e mezza per l’ascolto della musica o fino a 15 ore per le chiamate vocali.

Headphones 2+ for Business si avvalgono della certificazione per Microsoft Teams, con l’inclusione dell’apposito dongle per garantire un’esperienza di meeting e chiamate virtuali più solida grazie ai controller Teams on-ear.

Ecco quindi Microsoft Modern USB & Wireless Headset, entrambi certificati per Microsoft Teams, i nuovi Microsoft Modern Headset nella versione USB e in quella wireless consentono una maggiore attenzione e privacy durante le chiamate, soprattutto negli spazi di lavoro condivisi. Attraverso il pulsante Teams è possibile entrare in un meeting con facilità o rispondere a una chiamata, mantenendo sempre il controllo grazie al pulsante mute e a una spia LED che conferma lo stato di disattivazione dell’audio.

Microsoft Modern USB-C Speaker propone un audio di alta qualità per riunioni, chiamate o per ascoltare musica. Progettato con gli stessi controlli del Microsoft USB Headset e abilitato per Microsoft Teams, il nuovo Microsoft Modern USB-C Speaker consente di migliorare e ottimizzare l’esperienza di riunione in Microsoft Teams attraverso un altoparlante, due microfoni e controlli e indicatori intuitivi. Inoltre, grazie al suo design compatto e alla possibilità di riporre il cavo integrato, occupa uno spazio minimo sulla scrivania.

La nuova Microsoft Modern Webcam garantisce un’esperienza di videoconferenza affidabile che permette di migliorare o aggiungere alla configurazione PC esistente un’esperienza certificata per Microsoft Teams.