L’aggiornamento 2020 del MacBook Air porta con sé un notebook con prestazioni più veloci, la Magic Keyboard e il doppio dello spazio di archiviazione. Alimentato da una CPU fino a due volte più veloce e con offre prestazioni grafiche fino all’80% più scattanti, è dotato di 256 GB di archiviazione nella configurazione di base ed esibisce un display Retina da 13 pollici accanto ai tradizionali Touch ID per il login e il trackpad.

MacBook Air 2020, le specifiche tecniche

MacBook Air è spinto dai processori Intel Core di decima generazione, fino a Core i7 a 1,2GHz con Turbo Boost fino a 3,8 GHz. La presenza della GPU Intel Iris Plus Graphics, permette di raggiungere prestazioni grafiche fino all’80% più veloci da sfruttare per il gaming e il video editing. La Magic Keyboard si caratterizza per la presenza di tasti con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm. MacBook Air ha un guscio unibody realizzato in alluminio riciclato ed è disponibile in tre colori: oro, argento e grigio siderale.

Il display Retina da 13 pollici racchiude 4 milioni di pixel. Nella configurazione di base, MacBook Air propone 256 GB di archiviazione per arrivare alla più capienti unità SSD con spazio disponibile fino a 2 TB.

Ecco quindi i tre microfoni in array per l’acquisizione della voce durante le chiamate FaceTime, il trackpad Force Touch, le porte Thunderbolt 3 che supportano trasferimento dati, ricarica e uscita video su un unico connettore, il supporto per un monitor esterno fino a 6K, i nuovi altoparlanti, strategici per migliorare l’esperienza d’uso con Apple TV+ o con Apple Arcade.

A bordo c’è macOS Catalina, l’ultima versione del sistema operativo desktop per Mac. Grazie alle funzioni integrate di Continuity, gli utenti possono fare e ricevere chiamate senza prendere in mano l’iPhone, sbloccare in automatico il proprio Mac con Apple Watch, nonché copiare e incollare immagini, video e testi da iPhone o iPad su un Mac nelle vicinanze. E possono espandere lo spazio di lavoro sul Mac con un iPad e Sidecar.

GLi utenti possono quindi fruire dei servizi Apple direttamente su MacBook Air, che include le nuove versioni delle app Apple Music, Apple Podcast e Apple TV, oltre a Apple News. Per un periodo di tempo limitato, l’acquisto di un nuovo MacBook Air include un anno gratis di Apple TV+ sull’app Apple TV. Con prezzi a partire da 1.229 euro, il nuovo MacBook Air può essere ordinato sullo store di Apple o acquistato in uno dei negozi fisici.