LG E9 è un televisore interessante che unisce la qualità e l’esperienza di LG nel settore con un prezzo tutto sommato contenuto. Il pannello funziona con tecnologia Oled e ha una risoluzione nativa di 4K. Le immagini sono ben definite e il 4K fa un lavoro eccellente nella renderizzazione di filmati di risoluzione nativa più bassa: la tecnologia SDR aggiunge dettagli in modo tale da non far sembrare l’immagine troppo artificiale. LG E9 è disponibile nelle varianti da 55 e 65 pollici.

LG E9 con intelligenza artificiale ThinQ

Dal punto di vista della connettività questo televisore è molto ben fornito ed è stato buono il lavoro di LG nel nascondere le diverse entrate e i cavi. Il retro del televisore sono presenti una porta HDMI 2.1 e due porte USB. Si ha accesso alla maggior parte delle entrate rimuovendo uno sportello dal lato, dove sono presenti fra l’altro una porta Ethernet, slot CI, HDMI ARC e jack da 3,5 millimetri.

La gestione dei cavi mantiene tutti i collegamenti ben organizzati, tenendo la stanza in ordine e privo di ingombri. Prestazioni e qualità di immagine sono certificate da Nvidia attraverso test di compatibilità G-Sync così da assicurare un’esperienza di gioco fluida e immersiva priva di flickering, tearing e stuttering.

LG E9 E9 è una Smart TV a tutti gli effetti. Come sulle sorelle, LG ha implementato il software webOS corredato dall’utilizzo di intelligenza artificiale ThinQ. Il punto di forza di questo sistema va cercato nella compatibilità con molti dispositivi dal momento che può essere comandato sia con Google Home sia con i dispositivi Alexa di Amazon.

Sono disponibili tutte le funzioni classiche delle smart TV, come l’integrazione con Netflix, Infinity, Spotify. Molto comoda anche la presenza del bluetooth da 5.0 per connettersi con cuffie wireless. I TV LG OLED emettono il 29% di luce blu, molto meno rispetto al 50% di standard minimo per il comfort visivo. L’audio è sorprendente con il sistema è di tipo 4.2 con una potenza complessiva degli altoparlanti da 60 Watt e dunque con una elevata qualità del suono. Il Virtual Surround Sound 5.1 ti avvolge in un suono intenso per offrire ache un’esperienza di gioco completa.

Il tempo di risposta di 1 ms e il ritardo minimo delle immagini garantiscono azioni in tempo reale più fluide. Le funzioni VRR e ALLM supportate sull’HDMI 2.1 offrono grafica di qualità con uno stuttering minimo durante le azioni più rapide. LG E9 Oled è disponibile sul mercato a un prezzo di 2.000 euro per la versione da 55 pollici, e circa 3.000 euro per 65 pollici.