Equipaggiata con il processore Canon DIGIC 8, garantisce immagini ricche e dettagliate grazie al sensore CMOS in formato APS-C da 24,1 megapixel e alle capacità di ripresa video 4K. La nuova Canon EOS 850D è pensata per gli appassionati di fotografia che desiderano esprimere la propria creatività. Il sensore APS-C della fotocamera offre un elevato livello di controllo della profondità di campo, che garantisce immagini nitide con sfondi sfuocati per dare risalto ai soggetti.

La nuova fotocamera è parte del sistema Canon EOS: è quindi possibile utilizzare qualsiasi obiettivo EF o EF-S, aggiungere un flash Speedlite per ottenere effetti di illuminazione creativa o collegare un microfono esterno tramite presa jack da 3,5 mm.

Con l’obiettivo EF-S 18-55 mm F/4-5.6 IS STM in dotazione, è possibile realizzare scatti e riprese efficaci in qualsiasi scenario. EOS 850D riesce a eseguire scatti continui a 7 fps e permette un inseguimento accurato dei soggetti in movimento. Per offrire la flessibilità di poter scattare da punti di vista e angolazioni differenti, la fotocamera è dotata di uno schermo touchscreen ad angolazione variabile.

Canon EOS 850D, cosa c’è da sapere

Il tracking dell’autofocus è rapido e preciso grazie al sensore AF da 45 punti a croce e al Dual Pixel CMOS AF. La EOS 850D offre connettività Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth a basso consumo, è possibile collegare la fotocamera al proprio dispositivo iOS o Android tramite l’app Canon Camera Connect per modificare e condividere a piacere immagini di alta qualità.

La confezione d’acquisto compre il corpo fotocamera EOS 850D, l’oculare EF-2, il tappo per fotocamera R-F-3, la cinghia larga EW-400D-N, il carica batterie LC-E17E, la batteria LP-E17, il cavo di alimentazione, il kKit manuale dell’utente. La fotocamera è disponibile per la fine del mese di aprile 2020 al prezzo consigliato di 1.119,99 euro.

Segnaliamo infine l’app Photo Companion per esercizi, tutorial e suggerimenti. Il software raccoglie contenuti per le fotocamere PowerShot G7 X Mark III, PowerShot G5 X Mark II, PowerShot G1 X Mark III, EOS 4000D, EOS 2000D, EOS 1200D, EOS 1300D, EOS 100D, EOS 250D, EOS 200D, EOS 700D, EOS 750D, EOS 760D, EOS 800D, EOS 77D, EOS 80D, EOS 90D, EOS 5D Mark IV, EOS 6D Mark II, EOS 7D Mark II, EOS R, EOS Ra, EOS RP, EOS M200, EOS M100, EOS M50, EOS M10, EOS M3, EOS M5, EOS M6 Mark II & EOS M6.