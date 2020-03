Tim propone GB illimitati da mobile per un mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo. I clienti possono attivare l’offerta per il mobile scaricando la APP My TIM accedendo alla sezione TIM Party o dalla pagina web dedicata Le chiamate illimitate da fisso sono attivabili chiamando il Servizio Clienti 187.

Vodafone

Vodafone Business si rivolge a imprese, partite Iva e istituzioni italiane per facilitare l’adozione del lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi. L’attivazione è automatica e il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione.

Vodafone offre quindi GB illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l’emergenza. Attivazione chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico.

Iliad

Iliad, il quarto operatore mobile italiano, per gli utenti su tutto il territorio nazionale che hanno sottoscritto l’offerta Voce fino all’11 marzo 2020 mette a disposizione gratuitamente 10 GB di traffico per poter navigare su Internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali e verso mobili negli Stati Uniti e Canada. Il servizio si attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti saranno contattati tramite SMS.

Fastweb

Dalla seconda metà di marzo sono disponibili per tutta la community di clienti mobile 1 milione di GB gratuiti da condividere sino all’esaurimento del plafond. Una volta esaurito, i clienti riprendono a utilizzare i dati inclusi nella loro offerta. I clienti non devono fare nulla, il plafond di dati a disposizione nel loro piano tariffario si ferma e possono utilizzare il traffico dati condiviso.

Software di invio SMS

Skebby offre il servizio di invio SMS a piccoli comuni, aziende sanitarie e centri medici per comunicare con i propri cittadini, utenti e dipendenti in modo veloce durante l’emergenza. Mette a disposizione 1 milione di SMS. Possono essere inviati dalla piattaforma online e raggiungono tutti i tipi di telefoni cellulari, anche quelli senza connessione Internet. Le aziende interessate a un pacchetto per l’invio di SMS possono contattare i numeri dedicati 02 8350 8006 o 02 8350 8007.