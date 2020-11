L’aspetto del nuovo smartwatch Amazfit GTR 2 è leggermente differente rispetto alla generazione precedente. La parte anteriore dell’orologio è stata alleggerita e la lunetta in ceramica sostituita con una protezione in vetro curvo 3D senza cornice che transita nel corpo in alluminio. Amazfit GTR 2 riprende il design a due pulsanti dell’originale, tranne per i pulsanti un po’ più sottili con il pulsante superiore con un accento rosso.

Il retro dell’orologio è in materiale plastico, ma ci sono più sensori insieme a un diverso layout di ricarica. I due piccoli fori ora sul lato sinistro e destro dell’orologio sono per l’altoparlante e il microfono poiché Amazfit GTR 2 permette anche di ricevere chiamate. L’interfaccia utente è fondamentalmente la stessa di tutti gli ultimi orologi Amazfit.

Caratteristiche tecniche Amazfit GTR 2

Ciò che rende Amazfit GTR 2 diverso dalle generazioni precedenti è l’inclusione di sensori nuovi e migliorati. C’è il nuovo BioTracker 2, che è il sensore ottico di bio-tracking PPG di seconda generazione in grado di eseguire il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Include la frequenza cardiaca a riposo, le zone di frequenza cardiaca e gli avvisi di frequenza cardiaca anormale. Il BioTracker 2 supporta anche OxygenBeats, che misura i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Amazfit GTR 2 supporta anche il monitoraggio della qualità del sonno in modo da poter monitorare il sonno. La novità qui è l’introduzione del monitoraggio delle fasi del sonno REM e del monitoraggio dei sonnellini durante la giornata. Ci sono 12 modalità sportive integrate che possono essere monitorate tra cui corsa, camminata, nuoto, ciclismo. I dati che tiene traccia sono piuttosto ampi.

A parte le funzionalità relative alla salute e al fitness, Amazfit GTR 2 si comporta anche come uno smartwatch. Ed è quindi dotato di funzionalità come sveglia, orari, meteo e la possibilità di controllare la musica tramite l’orologio. Consente anche di memorizzare la musica sull’orologio e accoppiare le cuffie Bluetooth per ascoltare senza bisogno del telefono. La novità è il microfono e l’altoparlante integrati che consentono di rispondere alle telefonate.

I nuovi smartwatch Amazfit includono il supporto ad Amazon Alexa. Giàa acquistabile, il prezzo di Amazfit GTR 2 è di 169 euro per la Sport Edition e di 179 euro nella Classic Edition. In sintesi: