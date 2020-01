Fischio d’inizio per i saldi invernali 2020. La prima giornata di shopping con sconti e offerte è quella di sabato 5 gennaio in quasi tutte le grandi città, comprese Milano, Roma, Palermo, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Venezia, Torino, Ancona, Perugia, Trieste, Genova, Cagliari, Catanzaro, Trento, L’Aquila, Campobasso, Aosta, ma c’è anche chi anticipa e fa scattare già da oggi la stagione di sconti e promozioni. A cambiare sono piuttosto le date di fine saldi che variano da regione e regione. Il quadro del 2020 è il seguente:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 4 marzo

Sicilia: dal 5 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo

Trentino Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 gennaio

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo

Valle D’Aosta: dal 5 gennaio al 4 marzo

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio

Offerte e promozioni su Amazon e eBay

Al pari degli anni scorsi, sconti, offerte e promozioni in occasione dei saldi 2020 coinvolgeranno anche le principali piattaforme di commercio elettronico, e non solo i negozi fisici. Ci sono Amazon e eBay naturalmente, ma non sono le sole occasioni per approfittare di questo periodo a prezzi ridotti. Per vendite straordinarie si intendono quelle di liquidazione, di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali il negoziante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Nei giorni che precedono i saldi non possono essere effettuate vendite promozionali che riguardano la stessa tipologia di prodotti stagionali oggetto delle vendite di fine stagione.

Queste stesse regole sono in vigore sia nel caso degli acquisti via web sia quelli nei negozi reali che proporranno i saldi invernali sui loro prodotti. Ci sono alcuni utili consigli da non perdere di vista: meglio recarsi nei negozi di fiducia, acquistando qualcosa di cui si ricorda il prezzo per poter valutare lo sconto. Quasi mai la riduzione dei prezzi dovrebbe essere superiore al 60% altrimenti si potrebbe trattare di scarti. Infine, è consigliabile conservare lo scontrino per eventuali cambi e, nel caso di problemi e contestazioni, contattare una delle tante associazioni di consumatori o gli organi di polizia locale. In generale, è sempre meglio girare tra più negozi, confrontare i prezzi e, in questo periodo di incertezza, orientarsi verso beni o prodotti realmente utili.

Sull’oggetto in saldo devono essere sempre riportati il prezzo d’origine non scontato, lo sconto applicato e il prezzo finale; i negozianti che normalmente accettano pagamenti con bancomat o carte di credito ed espongono il relativo logo sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici; se il commerciante si rifiuta di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituire i soldi, è meglio rivolgersi alla locale polizia municipale e segnalate il caso alle sedi territoriali delle associazioni dei consumatori.